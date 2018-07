Ex-CDU-Frau Erika Steinbach führt AfD-nahe Stiftung

Spahn will Pflegekräfte aus Albanien und dem Kosovo anwerben

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will im Kampf gegen die Personalnot in der Pflege gezielt Fachkräfte in Südosteuropa anwerben. Besonders im Kosovo und in Albanien gebe es ein hohes Potenzial an jungen Fachkräften, sagte er der „Bild am Sonntag”. mehr