Sondierung: FDP und Grüne: Näher, als ihnen lieb ist

Sie sind sich alles in allem ähnlich – politisch und auch, was die Sicherheit ihrer politischen Existenzen angeht. Deshalb muskeln sich die FDP und die Grünen am meisten auf, ehe die Sondierung richtig beginnt.

Sie haben schreckliche Jahre hinter sich. Christian Lindner erinnert sich genau. Beim Bundespresseball wurden seine Parteifreunde neben dem mongolischen Botschafter platziert. Als Minister! Gut, als bereits abgewählte, nur noch geschäftsführende. Aber – die Mongolei!

Ulan Bator ist von Berlin knapp 6200 Kilometer entfernt, Kingston fast 8500. Möglicherweise hätte das FDP-Spitzenpersonal sich nach der Bundestagswahl 2013 noch übler abserviert gefühlt, hätte man ihm den Abgesandten der Karibikinsel an die Seite gesetzt. Nun, vier Jahre später, aber sind die Liberalen selbst auf dem Weg nach Jamaika. Das politische. Der Name ist eine Chiffre. Dahinter verbirgt sich – Macht.

Wütende Verbissenheit

Die letzte Zuschreibung aber, die Lindner für sich und seine Partei akzeptieren will in diesen Tagen, Wochen, Monaten, ist: machthungrig. Das war das Label, das die FDP sich über Jahrzehnte hinweg ehrlich erarbeitet hatte, zuletzt, in den vier schwarz-gelben Jahren seit 2009, mit fast wütender Verbissenheit. Die Quittung dafür – und für etliches andere auch – kam am 22. September 2013: Die Wähler warfen die FDP aus dem Bundestag.

Nun ist sie zurück. Im Parlament. Wie es aussieht, auch an der Macht. Bis es so weit ist, tun Lindner und das restliche FDP-Spitzenpersonal alles nur Mögliche, die Republik glauben zu machen, wenn sie am Ende regieren sollten, dann nur, weil all ihr Wehren nichts half und die Umstände stärker sind als sie.

Für die FDP trifft es sich deshalb gut, dass ihr Lieblingsfeind in der Parteienlandschaft, die Grünen, gar nicht erst versuchen, ihre Lust auf die Macht zu verbergen. Es wäre auch sinnlos. Zwar kann man sie durchaus in Jamaika-Freunde und Jamaika-Skeptiker bis -Gegner sortieren. Aber in Berlin sind die Freunde in der Überzahl, und – ganz wichtig – das von der Basis erkorene Spitzenduo für die Wahl gehört dazu. Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir haben nie getarnt, dass es ihnen zuerst ums Regieren geht nach zwölf Jahren in der Opposition, und erst dann darum, ob vor dem Grün Rot steht oder Schwarz.

Es gibt andere bei den Grünen, die bei Schwarz schon schwer allergische Reaktionen zeigen, Claudia Roth etwa oder Jürgen Trittin. Und jetzt auch noch Schwarz-Gelb… Simone Peter, Co-Parteichefin von Özdemir, erzählt seit der Wahl besonders gern, wie sie Umweltministerin im Saarland war und wie dort die Jamaika-Koalition explodierte und hinterher fast auch noch der Grünen-Landesverband – und schuld, sie hat als Zeugin dafür die CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, war nur die FDP.

Das also ist die Ausgangslage, ehe sich Donnerstag um eins FDP und Grüne zum Sondieren treffen. Lindner hat zuvor noch einen Termin, er stellt ein Buch vor, das er geschrieben hat, jeden Satz, sagt er, alles. Es heißt „Schattenjahre“ (Klett-Cotta) und beginnt mit den 4,8 Prozent vom 22. September 2013 und endet mit den 10,7 vom 24. im Jahr 2017. Der Untertitel lautet „Die Rückkehr des politischen Liberalismus“ – und auch, wenn der Verleger sagt, Lindner habe das ein bisschen großspurig gefunden: Ganz falsch ist es ja nicht.

Ganz richtig aber auch nicht, wenn man die Grünen fragt. Die haben den Liberalismus gern adoptiert, die vergangene Legislatur, wie ein Waisenkind. Die FDP hat das schrecklich gewurmt, für sie ist das eher eine Kaperung – und jetzt will sie ihr Eigentum zurück. Weshalb Lindner die Grünen bezichtigt, statt den Einzelnen, wie die FDP es tue, den Staat großzumachen. Man kann in diesem Moment daran denken, wie Wolfgang Kubicki, sein Vize, jüngst Göring-Eckardt die Hand küsste, ein definitiv politischer Handkuss, und sich fragen, wer da jetzt wen großgemacht hat oder auch klein.

Ausgetretene Pfade

Knapp vor eins sagt Göring-Eckardt auf dem Weg ins Reichstagspräsidentenpalais, sie sei auf mehr von der Küsserei vorbereitet. „Wenn das jemand braucht – ich brauch’s nicht.“ Aus Lindners Umfeld wurde zuvor gestreut, die Grünen müssten ja eigentlich besser erst mal mit sich selbst verhandeln, die Jamaika-Willigen mit den Jamaika-Unwilligen – und auch das ist nicht ganz falsch, ganz richtig aber auch nicht. Und alles gehört in die Kategorie maximaler Verwirrungsstiftung bei Verhandlungspartnern und Publikum.

Das Sondieren ist dann laut FDP von „programmatischer Lebendigkeit“, und laut Grünen ist man „einig, nicht einfach den ausgetretenen Pfaden der Union zu folgen“. Das kann vieles bedeuten oder gar nichts. „Die FDP“, hat Cem Özdemir gestichelt, „war die letzten vier Jahre ja nicht so oft in Berlin.“ Jetzt ist sie zurück. Ziel der Mikros und der Kameras. Endlich wieder im Licht. Die Grünen auch.