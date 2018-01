Vielen Firmeninhabern läuft bei der Nachfolgeregelung die Zeit davon. Jeder sechste Mittelständler in Hessen steht in den nächsten drei Jahren vor der Übergabe.

Der Generationswechsel im Mittelstand nimmt Fahrt auf. 17 Prozent der mittelständischen Unternehmer in Hessen planen, innerhalb der nächsten drei Jahre ihre Firma an einen Nachfolger zu übergeben. Im bundesweiten Durchschnitt sind es laut Mittelstandspanel der staatlichen Förderbank KfW deutlich weniger. 38 Prozent der hessischen Chefs sind 55 Jahre und älter, wiederum mehr als im Bund. Im Schnitt ziehen sich Inhaber und Selbstständige mit 68 Jahren aus dem Erwerbsleben zurück (und damit sechs Jahre später als Erwerbstätige allgemein), in jedem vierten Fall tun sie es aber erst mit 72 Jahren oder noch später.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre wollen deutschlandweit die Inhaber von 842 000 mittelständischen Unternehmen (also jedes fünften im Lande mit einem Jahresumsatz bis 500 Millionen Euro) in Ruhestand gehen. Besonders brisant: Von den 236 000 Chefs, die bereits dieses und nächstes Jahr einen Nachfolger suchen, haben 100 000 noch keinen gefunden – oder noch gar nicht mit der Suche begonnen. Damit wird die Zeit knapp – immerhin hängen von diesen Unternehmen zwei Millionen Arbeitsplätze ab. Bis 2022 brauchen weitere 275 000 Seniorchefs einen Nachfolger.

Bedeutung nimmt zu

Negative Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit seien nicht ausgeschlossen, warnt KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Vor allem, wenn die Unternehmer sich zu spät oder gar nicht mit der Frage nach dem Fortbestand ihres Betriebs befassten. „Der Generationswechsel muss daher eines der Top-Themen in den Chefetagen und der wirtschaftspolitischen Agenda sein. Denn in der Tendenz wird die Bedeutung des Themas in den nächsten Jahren eher noch steigen.“ Gut die Hälfte bevorzugt die Übergabe innerhalb der Familie, einen externen Käufer können sich vier von zehn Eignern vorstellen. Die Weiterführung durch Mitarbeiter spielt dagegen in den Überlegungen kaum eine Rolle.

Das empfehlen die IHKs Die Vorbereitung ist alles: Drei bis zehn Jahre vor der geplanten Übergabe sollte der Inhaber damit beginnen, sein Unternehmen fit clearing

Wegen des demografischen Wandels und der aktuell guten Lage am Arbeitsmarkt mangelt es aber an Kandidaten für eine Übernahme, zudem haben die Alteigentümer häufig überzogene Preisvorstellungen, weil sie sich mit ihrem Lebenswerk emotional verbunden fühlen. „Der Lernprozess kann hier langwierig sein – schließlich verkauft man sein Unternehmen nur einmal im Leben“, meint Zeuner.

Für zusätzliche Verunsicherung sorgt laut DIHK-Präsident Eric Schweitzer das neue Erbschaftsteuergesetz: „Nahezu jeder vierte Betriebsnachfolger berichtet, dass die familieninterne Übertragung durch die Erbschaftsteuer gefährdet ist.“ Denn über jeder Betriebsübergabe hänge das Damoklesschwert hoher Steuerzahlungen. „Die Unternehmensnachfolge wird für viele Betriebsinhaber zur sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, so Schweitzer.

Vor Geschäftsaufgabe

Nicht jeder Inhaber hat allerdings vor, seinen Betrieb an einen Nachfolger zu übergeben: 331 000 Mittelständler planen innerhalb der kommenden fünf Jahre die Stilllegung. Bei diesen Firmen sind 1,63 Millionen Mitarbeiter beschäftigt. Fast zwei Drittel arbeiten im Bereich Dienstleistungen, viele auch im Handel oder am Bau. Besonders häufig betrifft das drohende Aus kleinere Betriebe mit weniger als fünf Beschäftigten, hier zieht fast jeder zweite Chef die Geschäftsaufgabe in Betracht; bei Mittelständlern mit mehr als 50 Mitarbeitern ist es dagegen nur jeder zwanzigste. Besonders häufig berichten kleine Handwerker von der vergeblichen Suche nach einem Nachfolger: Bäcker, Fleischer oder Heizungsbauer. In diesen Branchen können auch vergleichsweise viele Ausbildungsplätze nicht besetzt werden.

Junge Inhaber stecken mehr Geld in ihre Firmen. Je näher eine Nachfolge rückt, desto stärker werden die Investitionen gebremst – und bei einer geplanten Stilllegung fallen sie fast komplett weg. Umgekehrt stärkt eine geklärte Nachfolge die Investitionsbereitschaft um die Hälfte – selbst wenn der Inhaber schon hochbetagt ist. Laufende Verhandlungen dagegen drücken die Investitionsbereitschaft deutlich.

Doch immerhin machen neun von zehn Firmen, wo eine Nachfolge geplant ist, Gewinn – im Schnitt liegt die Umsatzrendite (also der Anteil, der vom Umsatz als Gewinn bleibt) bei acht Prozent. Auch das Eigenkapital ist in neun von zehn Fällen positiv.