Flexi-Rente, Leiharbeit und Integrationskosten im Bundesrat

EU-Parlamentspräsident tritt nach fünf Jahren im Amt nicht wieder an Martin Schulz wird ein Berliner

Brüssel. Nachdem sich Martin Schulz dafür entschied, seine politische Karriere in Berlin fortzusetzen, beginnt in Brüssel nun die Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Unklar ist auch, wie Schulz sich in der SPD einbringen wird. mehr