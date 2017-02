Flüchtlinge aus Syrien: Gericht entscheidet über Status

Besuch des US-Vizepräsidenten Mike Pence beruhigt die EU

Brüssel. Die Antrittsvisite von US-Vizepräsident Mike Pence in Brüssel war als Beruhigung der in Wallung geratenen Verhältnisse mit Washington gedacht. Die EU zeigte sich selbstbewusst – und bekam, was sie wollte: die öffentliche Versicherung, dass die USA auch in Zukunft ein ... mehr