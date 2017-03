Urteil: Flüchtlinge haben keinen Anspruch auf Visa

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat ein Grundsatzurteil gefällt: Flüchtlinge können demnach nicht über Botschaften von EU-Mitgliedstaaten in Drittländern einen Einreiseantrag stellen.

„Yesss. Gewonnen!“ Mit diesen Worten begrüßte Belgiens Staatssekretär Theo Francken über den Kurznachrichtendienst Twitter das gestrige Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg. Nur einen Monat nach dem Schlussantrag von Generalanwalt Paolo Mengozzi sprach die höchste Instanz der EU ein Machtwort: Mitgliedstaaten sind demnach nicht dazu verpflichtet, Flüchtlingen über ihre Botschaften in Drittländern ein humanitäres Visum zu erteilen. Genau das aber hatte Mengozzi im Februar empfohlen. Und berief sich dabei auf die Grundrechtecharta der EU. Das wollten die Richter allerdings nicht gelten lassen.

Konkret ging es dabei um den Fall einer syrischen Familie aus Aleppo, die im vergangenen Oktober in Beirut bei der belgischen Botschaft im Libanon ein humanitäres Visum beantragt hatte – mit räumlich beschränkter Gültigkeit.

Christliche Familie

Mit der Einreisegenehmigung wollte das Ehepaar mit seinen drei Kindern legal nach Belgien reisen und dort Asyl beantragen. Dabei gaben die Eltern an, einer von beiden sei entführt und nur gegen Lösegeld freigelassen worden. Darüber hinaus fühlte sich die christlich-orthodoxe Familie wegen ihres Glaubens der Verfolgung ausgesetzt.

Nur wenige Tage nach ihrem Antrag lehnte das belgische Ausländeramt das Gesuch ab – mit der Begründung, das Paar habe vor, mit seinen Kindern länger als die zulässigen 90 Tage in Belgien zu bleiben. Die Familie wandte sich daraufhin an den Rat für Ausländerstreitsachen in Belgien. Dieser beschloss in einem Eilverfahren, den EuGH einzuschalten.

Konkret sollte das Gericht klären, wie der geltende Visakodex ausgelegt werden muss und inwiefern dabei die Grundrechtecharta der EU greift. Der Kodex sieht vor, dass Mitgliedstaaten ein Visum verweigern können, wenn „begründete Zweifel“ an der Absicht des Betroffenen bestehen, das Land innerhalb der Gültigkeit der Einreiseerlaubnis wieder zu verlassen. Dagegen steht das Verbot von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung aus der Grundrechtecharta.

Die Richter wollten das allerdings nicht gelten lassen. Denn die Familie habe den Antrag auf das Visum „in der Absicht, in Belgien Asyl und somit einen nicht auf 90 Tage beschränkten Aufenthaltstitel zu beantragen“, gestellt.

Pro Asyl enttäuscht

Derzeit regelt die EU lediglich Durchreise- und Touristenvisa, nicht aber humanitäre Einreisegenehmigungen. Die Richter warnten: Könnten Drittstaatangehörige Visumsanträge stellen, um die Gewährung internationalen Schutzes im Mitgliedstaat ihrer Wahl zu erreichen, liefe dies auf eine „Beeinträchtigung des Systems“ hinaus.

ProAsyl kritisierte das Urteil scharf und sprach von einem „Feiertag für die Festungsbauer und die Schlepperindustrie“.