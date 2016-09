Vielen Flüchtlingen haben es schwer am Arbeitsmarkt: Flüchtlinge in Deutschland: Das lange Warten auf Integration

Vor einem Jahr war die Welt noch in Ordnung. Zwar strömten viele Flüchtlinge und Migranten ins Land, doch die Bürger sollten sich keine Sorgen machen. Nicht wenige Politiker und Experten verorteten hinter der Zuwanderungswelle große wirtschaftliche Chancen für das Land. Der Arbeitsmarkt als auch die Unternehmen würden von der Vielzahl der gut ausgebildeten Flüchtlinge profitieren.

So weit die These. Doch wie sieht die Realität nach zwölf Monaten auf dem Arbeitsmarkt aus? Sind die Flüchtlinge dort angekommen? Karl Brenke ist Volkswirt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und beschäftigt sich dort mit Arbeitsmarktpolitik. Was er im Gespräch mit dieser Zeitung sagt, klingt ernüchternd. „Die Zahl der Beschäftigten aus den wichtigsten Asylherkunftsländern ist seit Mitte letzten Jahres zwar um 22 000 gestiegen, die der Arbeitslosen aber um reichlich 70 000. Das ergibt eine Arbeitslosenquote von mehr als 70 Prozent. Überdies sind nicht wenige Flüchtlinge in diversen Maßnahmen untergebracht. Noch stärker ist die Zahl der Hartz IV-Empfänger gestiegen: in einem Jahr einschließlich der Kinder um fast 180 000“, rechnet der DIW-Ökonom vor.

Das Asylverfahren in Etappen

Mit Flüchtlingen in Hessen, es sollen derzeit 80 000 sein, kennt sich Angela Köth aus. Sie ist Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit Hessen. Arbeitsuchende Flüchtlinge in Hessen seien überwiegend männlich (73 Prozent) und zu einem großen Teil jünger als 35 Jahre (60 Prozent), erklärt die Arbeitsmarktexpertin und geht gleich in die Details. „32 Prozent haben keinen Hauptschulabschluss. Über eine Fachhochschulreife, Abitur oder Hochschulreife verfügen 22 Prozent der arbeitsuchenden Flüchtlinge. Bei einem Viertel liegen derzeit noch keine Angaben vor“, erläutert sie. Etwa 60 Prozent der Geflüchteten kämen aufgrund ihrer Ausbildung derzeit nur für Helfertätigkeiten in Frage, knapp 20 Prozent für Fachkraft-, Spezialisten- oder Expertentätigkeiten. In vielen Fällen sei die Erfassung der beruflichen Kenntnisse aber noch nicht abgeschlossen.

Köth weiß aber auch, dass sich die Zahl der arbeitslosen Flüchtlinge bislang „nicht maßgeblich“ auf die Arbeitslosenzahlen auswirke. „Zum Stichtag Juli waren rund 12 630 Flüchtlinge aus nichteuropäische Asylherkunftsländer in Hessen als arbeitslos registriert, als arbeitsuchend zählten 25 640 Menschen“, so die Agentur-Sprecherin.

Erste Priorität, damit die Flüchtlinge in Arbeit kommen, sei der Spracherwerb sowie die Ausbildung und Qualifikation. „Da ein Großteil im Schul- und Ausbildungsalter ist, ist mit einer Integration in den Arbeitsmarkt frühestens in zwei bis drei Jahren zu rechnen“, vermutet Köth.

Höchste Priorität

Auch bei Fachkräften habe der Spracherwerb oberste Priorität. Es sei aber davon auszugehen, so die Sprecherin weiter, dass gut ausgebildete Flüchtlinge schneller auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassten. „Voraussetzung ist aber auch die Anerkennung von Berufs- und Hochschulabschlüssen. Dies liegt zum Teil in den Händen der Kultusministerkonferenz und den Kammern“, meint Köth.

Karl Brenke vom DIW analysiert die Situation ähnlich. Aber er legt den Blick auf den bundesdeutschen Arbeitsmarkt. „Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit haben etwa vier von fünf Geflüchteten keine Berufsausbildung. Entsprechend kommen die allermeisten nur für Helfertätigkeiten in Frage, knapp 16 Prozent könnten in einem Lehrberuf tätig werden und weniger als 10 Prozent verfügt über höherwertigere Fähigkeiten“, so Brenke.

Flüchtlinge und Arbeit

Die Frage, in welchen Branchen die Flüchtlinge in Deutschland arbeiten könnten, kann Brenke nach eigenen Bekunden nicht genau beantworten. „Darüber hat man keinen genauen Überblick. Man weiß aber etwas über die Herkunftsländer der Migranten. Eine Industrie, wie hier gibt es dort nicht. Die Wirtschaft ist zu einem großen Maße durch Kleingewerbe geprägt. Es gibt viel an Dienstleistungen, dazu kommen staatliche Funktionen, einfache Agrarproduktion, aber auch Bauwirtschaft“, zählt der Ökonom auf.

Und der Zeitraum, in denen die Flüchtlinge in den Betrieben eingesetzt werden können, ist für Brenke nicht konkret abzusehen. „Es gibt zwei große Hindernisse. Das eine ist die Sprache. Es braucht Zeit, bis die Flüchtlinge Deutsch lernen. Am besten klappt das im Arbeitsleben. Vor einem Job steht allerdings das zweite Hindernis: die Qualifikation“, sagt Brenke. Schon jetzt falle es schwer, Personen ohne Berufsausbildung in eine Beschäftigung zu bringen. Die Hälfte unserer Arbeitslosen habe keinen Berufsabschluss, und auf jede bei den Arbeitsagenturen gemeldete offene Stelle für eine Helfertätigkeit kämen ein Dutzend Arbeitslose ohne Ausbildung.

Es sei daher zu befürchten, dass viele Flüchtlinge lange brauchen werden, bis sie eine Stelle bekommen würden. „Und je länger sie warten müssen, desto stärker leidet das Arbeitsvermögen. Die Arbeitslosen werden entmutigt, trauen sich nichts mehr zu und wandern in die innere Emigration ab. Dann wird ihnen nicht selten auch noch das Stigma angehängt, dass sie faul seien“, erklärt Brenke.

Da die Flüchtlinge momentan schwer in den Arbeitsmarkt zu integrieren seien, entstehen nach Ansicht des DIW-Ökonomen hohe Kosten für die Gesellschaft. „Nach nahezu allen Schätzungen werden die Ausgaben für Sozialleistungen in den nächsten Jahren die Erträge deutlich übersteigen. Die Einnahmen, die der Staat aufgrund von Steuern und Abgaben der Erwerbstätigen erzielt, müssen weit höher sein als die Sozialleistungen, weil ja auch noch die Infrastruktur und das Personal im öffentlichen Dienst finanziert werden müssen“, so Brenke. Dieses Ziel werde auch von manchen Migrantengruppen, die schon lange in Deutschland leben, nicht erreicht – und auch in manchen Regionen der Bundesrepublik nicht, sagt der Ökonom.

Laut Brenke bestehen die besten Beschäftigungschancen für Flüchtlinge im Süden, relativ ungünstig sei dagegen die Arbeitsmarktsituation im Osten sowie in den altindustriellen und manchen ländlichen Gebieten im Westen und im Norden. „Eigentlich sollte es die Flüchtlinge daher nach Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen ziehen. Ich fürchte allerdings, dass nicht wenige auf Netzwerke setzen und dahin gehen, wo schon Verwandte, Bekannte oder andere Landsleute sind – also etwa ins Ruhrgebiet, nach Bremen oder Berlin. Dort wird es besonders schwer werden, einen Job zu finden“, sagt Brenke.

Keine Wohltäter

Für die Flüchtlinge und Migranten gibt es aber auch bürokratische Hindernisse (siehe Artikel „Flüchtlinge und Arbeit“), bis sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Aber was machen die Betriebe? „Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die sich durchaus bemühen – etwa bei der Einarbeitung oder bei der beruflichen Ausbildung. Meist ist es der Mittelstand. Wenn man sich allerdings die Arbeitsmarktentwicklung bei den Flüchtlingen ansieht, reicht es nicht“, meint Brenke. Trotz allem, so der DIW-Experte weiter, dürfe man aber auch nicht verkennen, dass Unternehmen keine Wohltätigkeitsorganisationen sind. Sie würden nur dann Leute beschäftigen und qualifizieren, wenn es sich für sie lohne und sie die Kräfte brauchten. „Überdies ist der Arbeitsmarkt hierzulande längst nicht leer geräumt, und der Arbeitsmarkt der EU ist offen. Dort gibt es etwa derzeit mehr als vier Millionen arbeitslose Jugendliche, und ein großer Teil davon ist schulisch und beruflich gut ausgebildet“, so Brenke.

Patricia Borna ist Sprecherin der Handwerkskammer Rhein-Main. Sie weiß, dass die Handwerksbetriebe in der Region rund 10 000 Ausbildungsplätze im Jahr anbieten. „Derzeit sind 1500 nicht besetzt“, sagt Borna und verweist auf das vom hessischen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufene Projekt „Wirtschaft integriert“, das jungen Flüchtlingen den Berufsstart erleichtern soll. „Grundsätzlich kann man sagen, dass in den hessischen Bildungszentren des Handwerks im Rahmen dieses Projekts 1000 Plätze für berufliche Qualifizierung bereit stehen und genutzt werden“, so Borna weiter.

Darüber hinaus habe der Kammerbezirk Frankfurt-Rhein-Main mit dem „Projekt Paul“, das sich ebenfalls um die Integration von Flüchtlingen kümmert, in Bensheim sehr gute Erfahrungen gemacht. „Dort beginnen aus einer Gruppe von 20 aktuell sieben Migranten mit einer Ausbildung im handwerklichen Bereich“, berichtet Borna und lobt die „gute Motivation“ der Flüchtlinge.

Doch die Handwerkskammer will nicht nur bei Flüchtlingen um Ausbildungsplätze werben. „Wir sprechen für Ausbildungsplätze im Handwerk mittlerweile auch Abiturienten und Studienabbrecher an“, sagt Borna. Für Klaus F. Zimmermann, Arbeitsmarktexperte, Professor an der Universität Bonn und derzeit an der Harvard-University tätig, habe es zur Positionierung der Kanzlerin in der Flüchtlings- und Migrationsfrage „Wir schaffen das“ keine Alternative gegeben.

Die Flüchtlingsströme seien zwar groß, würden aber in ihrer Bedeutung für Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt dramatisiert. „Das Problem war zuletzt nur, dass Deutschland auf die Entwicklung nicht hinreichend vorbereitet war“, sagt Zimmermann.

Er geht weiter davon aus, dass im Zuge der Globalisierung die Potenziale für Arbeitsmigration und Flucht erheblich und dauerhaft zunehmen werden. „Probleme bestehen weiter mit der geringen Geschwindigkeit der Asylverfahren, einer unzureichenden Abschiebepraxis abgelehnter Asylbewerber und einer zu geringen Integration in eine nervöse Gesellschaft und den stabilen Arbeitsmarkt.

Auch Flüchtlinge sollten frühzeitig dort leben können, wo sie auch Arbeit finden“, so Zimmermann weiter.