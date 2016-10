Flüchtlingskrise: Österreich fordert raschere Abschiebungen

Österreich fordert in Europa eine schnellere Abschiebung von Geflüchteten ohne Asylgrund zurück in ihre Heimatländer. „Es braucht hier ein klares Umdenken und Voraussetzungen für eine rasche Rückführung”, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP).

„Solange eine Seerettung gleichbedeutend mit einem Zugang zu Europa ist, wird der Zustrom an Menschen in Italien und Griechenland nicht abreißen”, so Sobotka vor einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. Der Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, dem aber weitere folgen müssten, „um die EU-Außengrenzen wirksam schützen zu können”.

Die EU-Innenminister wollen heute über umstrittene Reformvorschläge für das Dublin-System beraten. Derzeit müssen im Prinzip Migranten dort ihren Asylantrag stellen, wo sie zuerst den Boden der Europäischen Union betreten haben. Die EU-Kommission hatte im Mai vorgeschlagen, Flüchtlinge stärker in Europa zu verteilen. Die Zuständigkeit des Ankunftsstaates soll zwar erhalten bleiben, allerdings sollen Asylbewerber an andere Staaten weitergeleitet werden, wenn ein Land stark belastet ist.

Auch über die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern ist Thema bei dem Treffen in Luxemburg. Die EU bemüht sich derzeit insbesondere um Vereinbarungen mit afrikanischen Staaten. Entwicklungshilfe und Handelsbeziehungen sollen künftig von der Kooperationsbereitschaft der Partner abhängen.

Entscheidungen sind für das Treffen nicht geplant. Ziel ist vielmehr ein Austausch über eine ganze Reihe laufender Initiativen. Für Deutschland reist Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an.

(dpa)