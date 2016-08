Forscher erwarten dieses Jahr bis zu 400.000 Flüchtlinge

Visegrad-Gruppe zu Brexit und Flüchtlingen

Warschau. Die Visegrad-Gruppe war in den 25 Jahren ihres Bestehens selten so einig wie jetzt in der Kritik einer dauerhaften Quotenlösung für Flüchtlinge in der EU. Auch beim Brexit machen sich Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn für ihre Interessen stark. mehr