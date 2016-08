Daniela Birkenfeld im Interview: Frankfurts Sozialdezernentin bekennt sich zu Merkels Flüchtlingspolitik

Frau Birkenfeld, haben Sie nach Angela Merkels „Wir schaffen das“ geahnt, was auf die Stadt zukommen würde?

DANIELA BIRKENFELD: In Frankfurt haben wir die ersten Anzeichen schon vorher bemerkt. Bereits 2014 habe ich mich mit der Bitte um Hilfe ans hessische Sozialministerium gewendet, weil die Zahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sprunghaft angestiegen waren. Damals hat das allerdings fast niemanden interessiert. Aber auch uns hat dann die große Zahl an Flüchtlingen überrascht, die im Spätsommer 2015 an den Grenzen standen. Am 12. September habe ich schließlich einen Anruf aus dem hessischen Innenministerium bekommen, in dem Frankfurt gebeten wurde, binnen 48 Stunden 1000 Flüchtlinge aus München aufzunehmen.

Wie erklären Sie sich das Zustandekommen von Merkels Aussage?

BIRKENFELD: Es gab keine andere Möglichkeit. Ein wirtschaftlich so starkes Land wie Deutschland kann nicht einfach seine Grenzen dicht machen und dabei zuschauen, wie Abertausende Hilfesuchende sich in Grenzzäunen verfangen und unter menschenunwürdigen Umständen im Freien ausharren müssen. Übereilt war allerdings die Frage des Verfahrens, was dazu führte, dass innerhalb von 24 Stunden Zehntausende unkontrolliert die Grenze nach Deutschland überquerten.

Glauben Sie weiterhin an den Grundsatz „Wir schaffen das“?

BIRKENFELD: Unter diesem Ausspruch versteht jeder etwas anderes. Für mich bedeutet es zuerst, in kurzer Zeit für Tausende Asylsuchende eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, die Menschen zu versorgen und dabei in ein geregeltes Verfahren überzugehen. Das haben wir geschafft. Wenn es darum geht, dass all jene eine berufliche Perspektive erhalten und sich in Deutschland integrieren, wissen wir Sozialpolitiker aus Erfahrung, dass so etwas wesentlich länger dauert. Es gibt Studien, laut denen es bei 50 bis 60 Prozent der Asylsuchenden bis zu zehn Jahre dauert, bis sie auf dem Arbeitsmarkt integriert sind. Daher lautet die Frage, was das Ziel ist und über welchen Zeitraum wir sprechen.

Gerade auf Großstädten wie Frankfurt lastete und lastet ein extremer Druck, da viele Flüchtlinge nicht in der Provinz leben möchten. Wie stehen Sie zu dieser Problematik?

BIRKENFELD: Ich finde es schade, wenn Flüchtlinge nicht aufs Land wollen. Dort sind die Strukturen überschaubarer und es gibt in der Regel viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Wir mussten 2015 über das Jahr hinweg in Frankfurt rund 4500 minderjährige Flüchtlinge und 3300 neu zugewiesene Asylbewerber aufnehmen. Der Wohnungsmarkt in der Stadt war schon vorher sehr angespannt. Das führt dazu, dass bei uns immer noch Flüchtlinge in Turnhallen untergebracht sind, während in kleineren Kommunen die Menschen mittlerweile in Wohnungen umziehen konnten.

Im Frühjahr 2016 war noch nicht abzusehen, dass die Zahlen so deutlich zurückgehen würden. Sehen Sie diese Entwicklung als Verschnaufpause oder als Ende der Flüchtlingskrise?

BIRKENFELD: Wir bekommen derzeit 20 Asylbewerber pro Woche zugewiesen. Hätten wir wie prognostiziert 200 pro Woche, wäre die Geduld der Bürger schnell überstrapaziert. Es ist bemerkenswert, wie konstant die engagierten Frankfurter am Ball bleiben. Natürlich ist auch unsere Professionalisierung im Laufe des vergangenen Jahres gestiegen. Aber ohne die ehrenamtliche Hilfe hätten wir es nicht geschafft.

Die Flüchtlingszahlen haben vor allem abgenommen, weil die Balkanroute gesperrt ist und die EU einen fragwürdigen Pakt mit der Türkei eingegangen ist. Wie passt das zu Merkels „Wir schaffen das“?

BIRKENFELD: Entscheidend ist, dass die Nato sich im Mittelmeer engagiert und ein organisiertes Verfahren gewährleistet. Angela Merkel hat von Beginn an auf eine EU-weite Lösung hingearbeitet. Deutschland nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Klar ist, dass sich kein Land einer europäischen Lösung komplett verschließt, auch wenn nationale Interessen stets hineinspielen. Fest steht auch, dass das Flüchtlingsproblem sich nicht in Luft auflöst. Wir haben überall auf der Welt Krisenherde, die diese Flüchtlingsbewegungen erzeugen. Diese können wir nur minimieren, wenn in den Heimatländern wieder Frieden einkehrt und den betroffenen Ländern beim Wiederaufbau geholfen wird.

Das klingt nach verhaltenem Optimismus. Doch auch innerhalb der Union wächst die Zahl der Merkel-Skeptiker. Wie ist die Stimmung in Ihrer Partei?

BIRKENFELD: Es kommt stark darauf an, aus welchem Teil Deutschlands man stammt und wie man die Flüchtlingsbewegung während des Jugoslawien-Krieges in den 90er-Jahren erlebt hat. Für uns Frankfurter ist es ganz normal, in einer vielfältigen Gesellschaft mit mehr als 180 Nationen zu leben. Vieles von dem, was die Migranten hierher mitgebracht haben, wird als Bereicherung angesehen. Wir Politiker sind Repräsentanten unserer Wähler. Dementsprechend pluralistisch ist auch die Stimmung innerhalb der Union.

Besteht nicht dennoch die Gefahr, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt, wenn Merkel nicht einlenkt?

BIRKENFELD: Es ist eine Gratwanderung. Ereignisse wie an Silvester in Köln oder das Axt-Attentat von Würzburg werden von den Menschen wahrgenommen und wecken Emotionen. Darauf müssen wir entsprechend reagieren. In Frankfurt glaube ich nicht, dass die Stimmung kippt. Gerade mit Blick auf die vielen ehrenamtlich Aktiven sehe ich die Chance, sie später auch für andere Tätigkeiten zu gewinnen. Wir sollten die aktuelle Situation daher nicht als Bedrohung, sondern als positive Herausforderung und Entwicklungschance für unsere Gesellschaft ansehen.

Obwohl der Zustrom abgeebbt ist, gibt es mit der Integration der Geflüchteten viel zu tun. Schaffen wir das?

BIRKENFELD: Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Sozialminister Stefan Grüttner hat erst neulich wieder darauf hingewiesen, dass die Zahlen im Herbst ansteigen könnten. Wenn es hart auf hart kommt, trifft das Frankfurt genau zur Messezeit, wenn die Stadt ohnehin aus allen Nähten platzt. Das müssen wir den Menschen rechtzeitig vermitteln. Wir müssen daher weiterhin an Lösungen für erneute Spitzen arbeiten. Immerhin sind von den in Frankfurt lebenden Flüchtlingen bereits 1900 im Jobcenter registriert. Aber der Bildungsstandard ist überwiegend unter dem deutschen Hauptschulniveau. Das nutzt dem hiesigen Arbeitsmarkt mit seinen hohen Anforderungen wenig. Die Erstversorgung der Menschen werden wir immer schaffen. Aber die nachhaltige Integration wird einen langen Atem aller Beteiligten benötigen.

Wurde der Integrationsbedarf vieler Flüchtlinge unterschätzt?

BIRKENFELD: Wer von einem Schlepper ein Haus und ein Auto versprochen bekommt und dann in einer Turnhalle landet, ist mitunter ernüchtert. Vielen ist nicht klar, wie viel Eigenleistung von ihnen erbracht werden muss, um in Deutschland Fuß zu fassen. Da geht es darum, dass Eltern ihre Kinder in die Kita schicken und die Erwachsenen die von uns angebotene Beratung wahrnehmen. Davon macht nicht jeder Gebrauch. Das muss sich ändern. Integration ist ein langer und steiniger Weg. Diesen langen Atem aufzubringen, um sich selbst beruflich voranzubringen, scheint mir ein Knackpunkt zu sein. Viele wollen nicht erst lernen, sondern gleich arbeiten gehen und Geld nach Hause schicken. Und natürlich sind gerade ältere nicht so leicht zu integrieren wie junge Flüchtlinge. Damit Integration glückt, muss sich auch die Haltung einiger Geflüchteter ändern.

Es wird also noch eine Weile dauern, bis Sie wieder zum Tagesgeschäft übergehen können?

BIRKENFELD: Unsere Gesellschaft wird sich verändern. Diese Veränderung zu bewältigen, ist eine Herausforderung für alle: Jugendeinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Arbeitgeber, Politiker, Frankfurter und Asylbewerber. Es geht aber auch darum, uns und allen Ankommenden bewusst zu machen, warum wir uns hier so wohlfühlen und was Freiheit, Demokratie und Gleichheit der Geschlechter für uns bedeuten. Das sind unsere Werte, die nicht verhandelbar sind.