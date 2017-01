Expertin über Neugier, Offenheit und die Bereitschaft zu staunen: Frau Kuschik, wie machen Sie Menschen kreativ?

Kerstin Kuschik: Autorin und Stimmbildnerin Zur Person Kerstin Kuschik (55) ist in Frankfurt verwurzelt und vielfältig kreativ. Nach dem Abitur studierte sie Germanistik, Soziologie und Musikpädagogik an der Goethe-Uni. clearing

KUSCHIK: Zum Glück muss ich das nicht machen. Denn das kann jeder selbst. Ich unterstütze beim Weg dorthin: Mit dem Aufspüren von Fähigkeiten, die dazu nötig sind, aber bisher unbeachtet waren. Mit Methoden, die geeignet sind, Risikobereitschaft, Humor oder gepflegtes Nichtstun zu fördern. Mit dem Aufbau von Hürden, die dazu auffordern, über den eigenen Schatten zu springen. Manchmal reißen wir sie natürlich auch nur um.KUSCHIK: Es gibt ja unterschiedliche Arten, kreativ zu sein. Wenn ich von der eher alltäglichen Kreativität ausgehe, dann gestern. Und zwar nicht in einem künstlerischen Feld, sondern in einer Therapiesitzung mit einem meiner Klienten. In therapeutischen Begegnungen ist es ja immer wieder so, dass man sich auf Neues, Unbekanntes oder Unerwartetes einlässt, mit dem man konfrontiert wird. Da gibt es viele kreative Momente. Künstlerisch kreativ war ich vor zwei Wochen, da habe ich einen Songtext geschrieben.KUSCHIK: Das ist ein Synonym für schöpferische Kraft. Die ist universell und wir haben alle Zugang zu ihr. Sie umfasst die menschliche Fähigkeit, kreativ zu sein, also (Neues) zu schaffen. Um uns dieses Potenzial zu erschließen, brauchen wir zunächst eine gewisse Grundstimmung: Neugier, Offenheit, die Bereitschaft zu staunen, eine sensible Wahrnehmung, an der möglichst viele unserer Sinne beteiligt sind. Und wir brauchen unsere Reflexion. Sie macht uns diese Wahrnehmung bewusst, so dass wir ihrer habhaft werden. Daraus kann dann eine kreative Idee entstehen, der man folgt. Hier beginnt der praktische Teil der Kreativität, wo bestimmte Fertigkeiten hinzukommen müssen, um eine Idee auch umzusetzen.

Sie nannten eingangs die Alltagskreativität und die künstlerische Kreativität. Sehen Sie da verschiedene Stufen, eine Hierarchie von Kreativitätsebenen? Manche Kreativitätsforscher sprechen ja von großer und kleiner Kreativität. Ist der Musiker vielleicht kreativer als jemand, der „nur“ schöne Geschenke bastelt?



KUSCHIK: Ich denke, dass Kreativsein auf einer komplexen Stufe eine Profession ist und ungeheuer viel Übung erfordert. Basteln ist da eher im Freizeitbereich angesiedelt. Wenn jemand jedoch etwas handwerklich schafft, kann auch daraus ein Werk entstehen, in dem ganz viele Kompetenzen zusammenfließen. In diesem Sinne kann ein Schreiner in seinem Metier eine ebensolche Meisterschaft erlangen wie eine Geigerin. Von groß und klein, wie es der Kreativitätsforscher Mihaly Cszikszentmihalyi in Bezug auf die unterschiedliche kulturelle Bedeutung kreativer Werke getan hat, möchte ich deshalb nicht sprechen, das wäre mir zu wertend. Es sind eher verschiedene Ausdrucksformen zu verschiedenen Zwecken. Kunst umfasst dabei neben der Alltagsästhetik eine weitere Ebene. Kunst, würde ich sagen, ist gestaltete Philosophie. Hier befragen Künstler sich und die Welt im Ganzen. Dazu setzen sie sich in ihrem Schaffen in Beziehung. In Kunst schwingt außerdem immer etwas von dem mit, was nicht sagbar ist. Ohne zu pathetisch sein zu wollen, aber Kunst berührt das Mysterium des Daseins. Dies ist es übrigens, was viele kreative Menschen, seien es Künstler oder Forscher, letztlich antreibt.



Darin klingt eine spirituelle Dimension an. Gehört diese notwendig zum künstlerischen Schaffensprozess?



KUSCHIK: Nicht jeder Künstler würde diesen Bezug für sich behaupten. Ich sehe ihn durchaus. Wer sich inspiriert fühlt oder eine „Eingebung“ hat (dieser Begriff enthält ja bereits, dass da gleichsam etwas wie von außen ins Bewusstsein gelangt), hat oft das Gefühl, selbst gar nicht Urheber zu sein, sondern wie ein Instrument eine Schwingung aufzunehmen, die da ist. Man empfindet eine Resonanz. Hinzu kommt das Vermögen, die Inspiration mit den eigenen technischen Fähigkeiten innerhalb seiner Domäne in ein Werk „umzuwandeln“. Man kennt ja die Metapher vom Kanal oder Gefäß, als das Künstler sich empfinden können. In einem religiösen Kontext wäre da Gott als Quelle der Inspiration im Spiel, aber auch ohne diesen religiösen Bezug ist da etwas uns alle Umfassendes und Durchdringendes, von dem wir ein Teil sind und mit dem man beim Kreativsein in Kontakt kommt.



Spirituelle und kreative Zustände weisen somit Gemeinsamkeiten auf?



KUSCHIK: Ja, sie fühlen sich ähnlich an: Ob zum Beispiel beim Meditieren oder im kreativen „Flow“: Beides sind Zustände, in denen man besonders empfänglich ist, konzentriert und aufmerksam, gleichzeitig wach und versunken. Ein Unterschied wäre, dass ich beim Meditieren nur „bin“, beim Kreativsein aber auch etwas erschaffe und zum Ausdruck bringe.



Wenn man die Selbstbeschreibungen von Menschen mit intensiven spirituellen oder kreativen Erfahrungen – „Erleuchtungen“ oder „Geistesblitzen“ – betrachtet, dann fallen ja auch hier starke Ähnlichkeiten auf . . .



KUSCHIK: Ja, die körperlichen Wahrnehmungen und die mentalen Prozesse sind sehr ähnlich. Hirnforscher haben auch Areale ausgemacht, die unter einer solchen Erfahrung besonders aktiv sind. Interessant ist hier, dass man intensive spirituelle Erfahrungen auch umgekehrt vermittels einer elektrischen Reizung in diesen Arealen hervorrufen kann. Woraufhin sofort vermutet wurde, „Gott“ sei nichts anderes als ein neuronaler Reiz. Ich sehe in all dem jedenfalls Hinweise auf einen Bereich, der allen Menschen zugänglich ist. Wir wissen ja, dass wir die Potenziale unseres Geistes bei weitem nicht ausschöpfen.



Auf der nächsten Seite: Verfügt jeder über ungenutzte kreative Ressourcen?