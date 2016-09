Größte Übernhame der Firmengeschichte: Fresenius wagt Zukauf in Spanien: Der Milliarden-Deal von Bad Homburg

Die Börse jubelt: Dem Gesundheitskonzern Fresenius ist ein Überraschungs-Coup gelungen. Mit der Übernahme der größten spanischen Klinikkette Quirónsalud steigt die Fresenius-Krankenhaustochter Helios zum europäischen Marktführer auf. Die Fresenius-Aktie gewann gestern 6,4 Prozent und schloss auf den Rekordstand von 70,43 Euro; sie war damit mit Abstand Tagessieger im deutschen Leitindex Dax.

Der neue Konzernchef Stephan Sturm, der erst seit gut zwei Monaten an der Spitze von Fresenius steht, verspricht sich in Spanien große Wachstums-chancen: „Der Markt hat Aufholpotenzial.“ Er will auch dafür sorgen, dass deutsche Touristen künftig keine Vorbehalte haben, sich in Spanien im Krankenhaus behandeln zu lassen. Der Übernahmehunger des Konzerns ist damit aber noch nicht gestillt. Insidern zufolge hat Fresenius kürzlich für eine milliardenschwere Sparte des US-Pharmariesen Pfizer geboten.

Der frühere Investmentbanker Sturm war 2005 als Finanzchef zu Fresenius gekommen und trat Anfang Juli die Nachfolge von Ulf Schneider an, der in seiner ruhigen und besonnenen Art Fresenius zu einem deutschen Vorzeigeunternehmen entwickelt hat, das Jahr für Jahr mit immer neuen Rekordgewinnen und Dividendenerhöhungen Mitarbeiter und Anleger große Freude bereitet. Schneiders Abgang war überraschend gekommen, doch die Berufung zum künftigen Vorstandschef des Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé adelt ihn und seine Leistung, die er in Bad Homburg abgeliefert hat. Sein Nachfolger tritt also in große Fußstapfen, doch er beginnt seine Amtszeit mit einem eindrucksvollen Ausrufezeichen.

Bisher größter Zukauf des Dax-Konzerns war 2008 die amerikanische APP Pharmaceuticals, wodurch Fresenius zum weltweit führenden Anbieter intravenös verabreichter Nachahmermedikamente (Generika) aufstieg. Heute beschäftigen die Bad Homburger knapp 228 000 Mitarbeiter, gehören zu den wichtigsten europäischen Konzernen im Börsenindex EuroStoxx 50 und kommen auf 27,6 Milliarden Euro Umsatz. Noch vor 25 Jahren, vor dem Amtsantritt von Gerd Krick, war das Bad Homburger Unternehmen, hervorgegangen aus der Frankfurter Hirsch-Apotheke, ein solider Mittelständler mit gut 5000 Mitarbeitern und einer Milliarde D-Mark Umsatz.

Der jüngste Mega-Deal öffnet der Krankenhaussparte Helios eine neue strategische Option: Denn erstmals weitet Fresenius im Klinikgeschäft seine Aktivitäten ins europäische Ausland aus. Die spanische Gruppe Quirónsalud hat 35 000 Mitarbeiter und betreibt 43 Kliniken, 39 ambulante Gesundheitszentren und rund 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Quirónsalud ist damit außerhalb Deutschlands die größte private Klinikkette in ganz Europa, im laufenden Jahr rechnet sie mit 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Helios erlöst mehr als das Doppelte.

Mit dem Abschluss der Transaktion rechnet man bis spätestens im ersten Quartal 2017. Die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden steht allerdings noch aus.

