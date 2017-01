EU-Politiker wird Kanzlerkandidat der SPD: Gabriel lässt Schulz ran

Paukenschlag in Berlin: SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet zugunsten von Martin Schulz auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Der bisherige EU-Parlamentspräsident Schulz soll wahrscheinlich im März auf einem vorgezogenen Parteitag zum SPD-Chef gewählt werden und dann Kanzlerin und CDU-Chefin Merkel bei der Bundestagswahl am 24. September herausfordern.

Gabriel sagte, es sei für ihn keine einfache Entscheidung gewesen. „Aber ich bin sicher, es ist die richtige.“ Er will nun Außenminister werden. Neue Wirtschaftsministerin soll Gabriels Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries werden, Ex-Justizministerin und Abgeordnete aus Südhessen. Die Kabinettsumbildung wird voraussichtlich noch diese Woche erfolgen.

SPD-Chef Gabriel tritt nicht als Kanzlerkandidat an Der Klügere gibt auf Am Ende hat Sigmar Gabriel eine radikale Entscheidung getroffen. Er will nicht versuchen, Kanzler zu werden. Aber nur wer die vergangenen drei Jahre geschlafen hat, kann glauben, da sei einer jetzt mit sich im Reinen. clearing

Schulz setzt im Bundestagswahlkampf auf die Themen Gerechtigkeit und Zusammenhalt. Er sagte gestern Abend in Berlin, es gehe ein tiefer Riss durch die Gesellschaft, nicht nur in Deutschland. Der Verunsicherung müsse man mit Mut und Zuversicht entgegentreten. „Die SPD hat einen Auftrag, unser Land zu verbessern“, sagte der 61-Jährige. „Wir wollen den SPD-Führungsanspruch in Stimmen umwandeln.“ Mit ihm, so Schulz, werde es „kein Bashing gegen Europa“ und „keine Hatz gegen Minderheiten“ geben.

Schulz fügte hinzu: „Heute ist für mich ein besonderer Tag, der mich tief bewegt.“ Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz seien eine „außergewöhnliche Ehre, die ich mit Stolz und auch der gebotenen Demut annehme“.

Die Frankfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen reagiert überrascht auf die Meldung. „Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, alle waren total perplex“, berichtete sie aus der Fraktionssitzung. Sie bedaure den Rücktritt Gabriels als Parteivorsitzender, sagte aber auch: „Er hat selbst gemerkt, dass die Umfragewerte für ihn nicht so gut waren.“ Zu Schulz sagte sie: „Er ist ein guter Spitzenkandidat.“

Lob für Gabriels Verzicht

Auch Thomas Will, SPD-Landrat im Kreis Groß-Gerau lobte Gabriels Entscheidung. „Die Bürger wollen eine andere Politik als die der großen Koalition, mit der Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel nun einmal in Verbindung gebracht wird“, sagte Will und fügte hinzu: „Wir brauchen mehr Möglichkeiten als eine große Koalition.“

Kommentar: Schulz, die Lokomotive Es wird für Angela Merkel nicht einfacher. Mit der AfD im Nacken und einigen Schrammen im Lack ihrer Leistungsbilanz geht sie nach zwölf Jahren im Amt nun in den Ring mit Martin Schulz. clearing

„Chapeau für Sigmar Gabriel“, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Tobias Eckert aus dem Kreis Limburg-Weilburg. Die Art und Weise, wie Gabriel seine Entscheidung begründet habe verdiene Respekt und sei „aller Ehren wert“. Er habe damit deutlich gemacht, dass es ihm in erster Linie um das Wohl der Partei gehe und nicht um seine eigene Person. Eckert begrüßte die Kandidatur von Schulz: Dieser habe sich von unten nach oben gearbeitet, vertrete die europäische Idee und habe sich nachdrücklich gegen Rechts positioniert. „Das macht ihn zu einer spannenden Persönlichkeit, und ich freue mich auf acht Monate Wahlkampf“, sagte Eckert.

Der Frankfurter SPD-Vorsitzende Mike Josef verspricht sich durch die Entscheidung neue Impulse für die Bundestagswahl. Martin Schulz sei dafür die richtige Person, da er anders als Gabriel bisher nicht in die Bundespolitik eingebunden war. Vor allem beim Thema soziale Gerechtigkeit könne Schulz neue Impulse setzen, hofft Josef.

Die hessische SPD-Generalsekretärin, Nancy Faeser, sagte: „Sigmar Gabriel hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht. Und er hat mit seinem Verzicht Mut gezeigt und eine menschliche Größe, die selten geworden ist.

Der Generalsekretär der CDU Hessen, Manfred Pentz, nannte es einen bemerkenswerten Vorgang, „dass die SPD ihrem Parteivorsitzenden Gabriel keine Erfolgschancen auf die Kanzlerschaft" zutraue. „Herr Gabriel musste anscheinend dem Druck der eigenen Genossen weichen und für Martin Schulz Platz machen. Für uns als CDU ändert sich durch die Führungsschwäche in der SPD nichts", so Pentz.

