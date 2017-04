AfD-Spitzenkandidat: Gauland kennt alle Politik-Tricks – auch die unseriösen

Seit er in der AfD ist, tut Alexander Gauland so, als gehe es ihm allein um das, was Politiker gerne „die Sache“ nennen – und kein bisschen um persönliche Macht. Man musste ihm das nie glauben. Seit dem Parteitag am Wochenende kann und darf man es auch nicht mehr.

Er hat von Fußball keine Ahnung, zumindest hat Alexander Gauland das behauptet, vergangenes Jahr im Mai, nachdem er in einem Gespräch mit zwei Journalisten gesagt hatte, „die Leute“ wollten einen wie den Nationalspieler Jérôme Boateng „nicht als Nachbarn haben“ – und die „FAS“ das Zitat gedruckt hatte. Es gab einen ziemlichen Aufruhr, zwischen Gauland und der Zeitung, auch zwischen Gauland und seiner Partei, deren Mitglieder das nicht so toll fanden. Für ein paar Tage bestimmte der Fall die politischen Schlagzeilen. Und dann sagte Gauland bei „Anne Will“, er habe ja gar nicht gewusst, „dass er farbig ist“, er habe gedacht, Boateng sei Muslim, und sich deshalb so geäußert. Genau genommen bedeutete das, dass Gauland findet, man darf in Deutschland Muslime beleidigen, Schwarze eher nicht oder zumindest weniger. Das – regte die Mitglieder der AfD kein bisschen auf.

Der Nachbar Boateng

Einer, der von Fußball nichts versteht, kann auch nicht wissen, wie die Tiefe des Raums funktioniert. Und doch hat der angeblich so kick-unkundige Gauland sie in den vielen Monaten vor und in den Tagen von Köln perfekt genutzt.

Info: Feldmanns Petry-Posts rechtens Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) darf sich weiterhin im Internet gegen einen ohnehin längst abgesagten Auftritt der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry in der Stadt aussprechen. clearing

Als Frauke Petry das am Sonntag erkennt – oder vielleicht auch nur ihr eigenes taktisches Versagen, das Gauland den Triumph über sie ermöglicht und zusätzlich eine hinter großherzig daherkommender Geste verborgene Demütigung – da lächelt sie. Aber es ist ein Lächeln, das sich zwischen Skepsis und Verletzung und Ironie nicht entscheiden kann und deshalb in Sekunden zerbirst, wie eine Fensterscheibe, die ein fehlfliegender Ball getroffen hat. Gauland hat mit seinem Satz an die „liebe Frauke Petry“, die von der Partei jetzt gebraucht werde, exakt gezielt. Und erst recht mit dem nachgeschobenen, das gelte für „alle, die hier vorne sitzen“.

Es ist ein typischer Gauland-Satz, genau überlegt, wohl formuliert, höflich vorgetragen, wie man das tut in den Kreisen, zu denen Gauland sich zählt, bei den Bürgerlichen, den Wohlerzogenen, den Anständigen, den Gebildeten. Allerdings zählen inzwischen viele aus diesen Kreisen Gauland nicht mehr dazu, auch solche, mit denen er befreundet war oder mindestens sehr gut bekannt. Es hat der einstige brandenburgische Ministerpräsident Manfred Stolpe schon vor fast zweieinhalb Jahren erzählt, dass er den neuen, den AfD-Gauland manchmal antelefoniere und ihm sage: „Sie gehen zu weit.“ Der alte Gauland war jener Herausgeber der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ in Potsdam, den Stolpe als „gestandenen Konservativen“ charakterisierte, „immer berechenbar“. Ein Mann, der nicht nur zur intellektuellen Elite zu rechnen war, sondern auch zu den Freigeistern, die andere Meinungen nicht nur gelten lassen, sondern schätzen. Der neue ist vielen schon viel zu tief drin im rechten Schmuddel.

Der noch ältere, der Chef der Staatskanzlei von Walter Wallmann in Wiesbaden, kannte bereits alle Mechanismen der Politik und wusste auch die nicht hundertprozentig seriösen zu bedienen. Ein wenig davon ist nachzulesen in einem Roman von Martin Walser, „Finks Krieg“, das einen wahren Hintergrund hat. Gauland heißt darin Tronkenburg, und auch Tronkenburg hält sich gerne in der Tiefe des Raums auf, wo nicht jeder gleich sieht, was er tut und plant.

Politisch ist Gauland in knapp fünf Jahren in der AfD weiter gekommen als in den vierzig Jahren, die er zuvor der CDU angehörte. Er könne nicht, hat Wallmann zu ihm gesagt, auf Menschen zugehen. Er kann aber, das ist in Köln zum wiederholten Mal zu betrachten, die anderen zu den Menschen reden lassen. Und was er zu sagen hat, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit dort platzieren, wo es Wirkung entfaltet.

Der Mann in Tweed

Angeblich wurde die Tiefe des Raums in Wembley entdeckt, 1972 bei der Fußball-EM, Gauland war 31. Wahrscheinlich gab es sie schon 1954 in Bern, als Rahn aus dem Hintergrund hätte schießen müssen. Und schoss. Und dann war Deutschland Weltmeister. In ein Land wie damals, übersichtlich und strukturkonservativ, aus dem man die Welt folgenfrei weghalten kann, sehnen die AfD-Mitglieder sich zurück. Und Gauland, in seiner Landlord-Kluft aus Cord und Tweed unter grauem Denker-Kopf, wirkt wie die Verheißung, dass dieser Traum sich erfüllen lässt.

Nun aber ist er die Spitze. Hat Macht, ganz persönlich. Ist verantwortlich für den Erfolg. Und die Frage ist: Wie gut kann und wird er sein, so weit vorn?