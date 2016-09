Gefürchteter Richter akzeptiert Anklage gegen Lula

Luftangriff in Syrien Weißes Haus: Moskau für Attacke auf UN-Konvoi verantwortlich

New York. Verheerende Bilanz eines Angriffs: Viele Tote, zerstörte Lastwagen mit Hilfsgütern und ein Stopp aller UN-Hilfslieferungen in Syrien. Niemand will es gewesen sein, auch Moskau nicht. Washington sieht das anders und zeigt mit dem Finger auf Russland. mehr