In schweren Zeiten ist die gesellschaftliche Mitte gefragt: Gegen die Angstmache

Er ist ein Freund, deshalb heißt er hier Magnus. Sein wirklicher Name tut ohnehin nichts zur Sache – und diese altmodische Formulierung darf wörtlich genommen werden. Magnus ist ein kluger Kopf, lebt sein Leben bewusst und aufmerksam, rennt nicht hindurch – obwohl er ein wirklich guter Marathonläufer ist. Er diskutiert beim Training, ohne in Atemnöte zu geraten, gerne die politischen Probleme der Welt, erst recht solche, die ihn berühren. Und Magnus erlaubt das vielen.

„Hoffentlich“, sagt er – wie das Jahr sprintet er gerade den allerletzten Anstieg hinauf, man kommt kaum hinterher, hat ihm schon unten einen Fünf-Minuten-Monolog garantiert, weil man selbst die Luft gerade für anderes braucht als den schon eine gute Stunde währenden Disput – „hoffentlich“, ruft Magnus also in die Morgenfeuchte hinein, „gibt es keinen Bürgerkrieg!“ Es ist wirklich Weihnachten, es ist wirklich das Jahr 2016. Und es ist wirklich Deutschland. Weit weg von Berlin.

Kommentar: Weiter so geht nicht mehr „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen . . .“ So fingen sie an oder so endeten sie, die vermeintlich oder wirklich vergifteten Sätze. Vor vielen Jahren schon. clearing

Zum Glück ist das der Gipfel. Im doppelten Sinn. Der Atem wird wieder frei. Zwar klingt das „…natürlich gibt es keinen Bürgerkrieg…“ noch ein bisschen gehetzt. Aber das „...und wenn du Angst davor hast: tu was dagegen!“ hat dann schon wieder Nachdruck. Und weil Magnus ein verträglicher Mensch ist, wiederholt er nicht noch einmal das, was er täglich im Internet liest und für wahr hält: dass „die Amerikaner“ einfach böse sind und „die Russen“ einfach gut; dass in Deutschland „die in Berlin“ schon vor der Bundestagswahl auskungeln, wer danach Kanzler oder Kanzlerin ist, „egal, was das wirkliche Ergebnis ist“; und dass die Republik knapp vor dem Zerreißen ist oder der Explosion oder sonst irgendetwas Verderben bringendem.

Nein, Magnus sagt: „Du hast schon recht – aber…“ Und das Aber hängt erst ein bisschen hilflos im Nebel herum und schwebt dann davon, Richtung 2017. Im alten Jahr steht Magnus und fürchtet sich vor dem neuen. Und glaubt, dass seine Angst die Wirklichkeit ist und die Wahrheit und dass alle so fühlen wie er.

Bedrohte Gesellschaft

„Destabilisierung des Lebensgefühls“ nennt der Kasseler Soziologe Heinz Bude, ein Experte für die Befindlichkeit von Gesellschaften, Magnus’ Zustand. Er treffe, sagt er, gerade auch „die moralisch sensible Mitte“. Und Bude kann ebenso knapp und präzise zusammenfassen, was diese Erschütterung verursacht: „Wir haben es immer mehr mit unlösbaren Problemen zu tun.“ Und: „Wir kommen aus einer Gesellschaft des Versprechens und befinden uns in einer Gesellschaft der Drohungen.“

Und es ist, am Ende von 2016, über das Menschen twittern „Fick dich, du bist der Hitler unter den Jahren“, wohl selbst in einer der friedlichsten Regionen der Welt und in einer der friedlichsten Ecken wiederum dieser Region ziemlich leicht, sich bedroht zu fühlen, jeden Tag, jede Stunde: von der weltweiten Konkurrenz um Arbeitsplätze und Aufträge, vom Wettbewerb auf dem Markt für Lebensbeziehungen, von Datendieben und Narzissten im Internet und in Präsidentenämtern, von Tatsachen und Lügen, die nicht einmal auf den dritten Blick sauber zu trennen sind. Und von Flüchtlingen und von Zuwanderern und von Terroristen – und von der Anstrengung, sie exakt zu unterscheiden, also jeden Einzelnen so individuell wahrnehmen zu sollen oder zu wollen, wie man das für sich selbst erwartet. So betrachtet, kann 2017 nur eine Katastrophe werden. Oder, auf Twitterisch: Was ist die Steigerung von Hitler? Aber wer oder was zwingt zu dieser Sicht? Anders gefragt: Ist sie die einzig mögliche? Also – schicksalhaft?

Nein. Ganz schlicht.

Es muss, wer bei Sinnen ist, nicht automatisch Angst haben vor dem was kommt. Es darf sich ja – ist nicht verboten! – jeder seines Verstandes bedienen, zusätzlich zum Gefühl. Und erkennen, dass der Kompliziertheit der Welt nicht beizukommen ist mit den einfachen Antworten – wer auch immer sie gibt. Dass also, konkretes Beispiel, bislang nicht seriös zu sagen ist, ob die Flüchtlingszuwanderung die Republik unsicherer macht. Dass indessen ganz sicher ist, dass es massive Probleme mit kriminellen Ausländern gibt – von seit Jahren reisenden professionellen Taschendieb- und Einbrecher-Banden bis zu jungen Flüchtlingen, die akut verdächtig sind, in Berlin einen schlafenden Mann angezündet und in Freiburg eine Studentin vergewaltigt und umgebracht zu haben. Letzteres sind Fakten. Ersteres ist eine Meinung. Zusammengerührt ergibt sich daraus – nicht unbedingt, aber gerade sehr sehr leicht – Angst. Bis zur Hysterie. Wer beidem widersteht, wer aufs gründliche Erkennen der Wirklichkeit setzt, aufs sorgfältige Zergliedern des Komplizierten, wer im harten Diskurs nach klugen Ideen für die Zukunft sucht, statt die Rückkehr in eine vorgeblich heile Vergangenheit zu ersehnen oder zu verheißen, gilt wahlweise als anstrengend oder naiv.

Aber exakt so funktioniert Politik. Die Republik – und leider die Regierungsviertel-Bevölkerer allen voran – haben es nur vergessen. Und falls 2017 nicht bloß ein Wahl-jahr sein soll, sondern ein wirklich entscheidendes – und das muss es: Dann wird das nicht funktionieren, wenn, wie Soziologe Bude diagnostiziert, „die Parteien Angst haben vor der Angst der Leute“.

Vor fast zwanzig Jahren hat der Tscheche Vacláv Havel, der intellektuellste Präsident nicht nur seiner Epoche, eine Art Anforderungsprofil für Politiker verfasst. „Kühn und aufgeschlossen“ stand da unter anderem, sie sollten „langfristig denken“ – und „den Menschen ihre guten Eigenschaften ins Bewusstsein rufen, einschließlich eines Gefühls für die Werte und Interessen jenseits der eigenen“.

Wie, Magnus, Freund und Besorgter, wenn wir das zum Motto für 2017 erklärten? Ganz einfach…