Österreich: Gegenwind aus Wien

Bis zu seiner Amtsbestätigung hält die EU-Kommission es förmlich beim „Herrn Bundesminister“. Den obligatorischen Glückwunschbrief an den künftigen österreichischen Bundeskanzler und bisherigen Außenamtschef Sebastian Kurz nutzte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestern gleich für eine eindringliche Ermahnung: „Es kommen nun große Herausforderungen auf Österreich und Sie persönlich zu“, schrieb er mit Blick auf den bevorstehenden halbjährlich rotierenden Ratsvorsitz, den Wien ab 1. Januar 2018 übernehmen wird: Unter dessen Verantwortung „werden eine Reihe wichtiger Entscheidungen für die Zukunft der Europäischen Union auf den Weg gebracht.“

Noch vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU will die Gemeinschaft sich reformieren, Weichen stellen. Ihm, „lieber Sebastian“, wünschte Juncker deshalb „viel Erfolg bei der Bildung einer stabilen, proeuropäischen Regierung“.

Tatsächlich hatte der angehende Bundeskanzler, der mit 31 Jahren jüngste Regierungschef in Europa, eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ nicht ausgeschlossen. Die landete nach den Hochrechnungen nur knapp hinter den Sozialdemokraten – Kurz gab an, mit allen reden zu wollen. Auch mit der ausländer- und islamfeindlichen Partei unter Führung von Heinz-Christian Strache.

Kurz selbst vertritt bereits eine harte Linie. Er war es, der die Schließung der Balkanroute mit der Einführung einer österreichischen Obergrenze provoziert und im Fall eines erneuten Anstiegs von Flüchtlingen, die von Italien Richtung Norden wandern, Panzer an den Brenner schicken wollte. Noch im Sommer verlangte der Außenminister die Schließung der Mittelmeerroute – eine Aussage, die nicht unumstritten blieb.

Bislang zieht bereits die Zusammenarbeit der EU mit der libyschen Küstenwache Kritik auf sich, die Schlepperboote im dortigen Hoheitsgebiet abfängt und zurück an die afrikanische Küste bringt – trotz der bekanntlich desaströsten Verhältnisse in den Auffanglagern Libyens.

Türkei-Frage wichtig

Dennoch hat der angehende Bundeskanzler, der 2013 ohne diplomatische Erfahrungen ins Amt des Außenministers berufen wurde, erreicht, in der Runde seiner Amtskollegen nicht als Grünschnabel abgetan zu werden. Stattdessen trat er überzeugt auf, plädierte als bislang einziger in der Runde offen für einen Abbruch der Beitrittsgespräche mit der Türkei. Beim Gipfeltreffen Ende dieser Woche wird der künftige österreichische Regierungschef zwar noch nicht dabei sein, die Frage, wie es mit Ankara weitergeht, aber auf der Agenda stehen.

Spätestens im Dezember wird Kurz dann aber auf die EU-Staats- und Regierungschefs treffen. Und dürfte sich dort schnell vor allem die osteuropäischen EU-Länder zum Freund machen, die in der Migrationsfrage eine harte Linie vertreten.

Umso schwieriger wird der Umgang mit der neuen und alten Kanzlerin Angela Merkel werden, die den Wiener Gegenwind zu ihrer Flüchtlingspolitik alles andere als zu schätzen wusste.

Angespanntes Verhältnis

Auch Kurz macht aus dem gespannten Verhältnis zum Kanzleramt in Berlin kein Geheimnis – man habe „in einigen Fragen“ Meinungsverschiedenheiten, sagte er vor dem Urnengang. Ein Vorbild in Merkel sieht er aber dennoch: Kurz will ähnlich der deutschen Bundesregierung eine Richtlinienkompetenz bekommen, um sein Kabinett stärker leiten zu können.

Wenn der angehende österreichische Kanzler sich auf die gefährliche Liaison mit der FPÖ einlässt, dürfte das Verhältnis nicht nur zu Berlin unterkühlt bleiben. Merkel muss sich nach dem Wahlerfolg der AfD von Rechtspopulisten distanzieren.

In den Niederlanden hat die gerade formierte neue Koalition jegliche Zusammenarbeit mit der drittstärksten rechtspopulistischen Partei von Geert Wilders verweigert, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drängte den bis dahin erstarkten Front National zurück. Und in Brüssel will die 20. Etage im Berlaymont-Gebäude (Junckers Amtssitz) lieber an die Rückkehr der proeuropäischen Kräfte glauben als an die Erstarkung der nationalistischen Parteien.