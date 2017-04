Gericht entscheidet über Rekordentschädigung für Helmut Kohl

Venezuela kündigt Rückzug aus der OAS an

Caracas. Tote bei Protesten in Venezuela, Oppositionelle in Haft, Entmachtung des Parlaments - die OAS hatte die jüngsten Entwicklungen scharf kritisiert. Die Sozialisten sehen darin eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Jetzt wollen sie aus dem Amerika-Bund austreten. mehr