Weirich am Montag: Geschichte im Pepita-Kostüm

Jedes Land hat seinen eigenen Umgang mit der Vergangenheit. In Russland erlebt der Massenmörder Stalin eine Renaissance mit Denkmälern und Gedenktafeln, auch China pflegt trotz dessen Verantwortung für die Gräuel der Kulturrevolution und schwerer Hungerkatastrophen den Mao-Kult, um ehrliche Aufarbeitung mit ihrer unseligen Nazi-Vergangenheit haben sich dagegen die Deutschen bemüht. Dass trotz unserer beispielgebenden Erinnerungskultur manche in Selbsthass verharrende Zeitgenossen die deutsche Geschichte auf das braune Völkermorden reduzieren, hat Vaterlandsliebe suspekt gemacht. Allenfalls spricht man von „Verfassungspatriotismus“, ein erklärungsbedürftiges Wortungetüm.

Erinnerungskultur ist immer auch ein Streit um Symbolik. Von teutonischem Bierernst durchsäuert und von glühendem missionarischen Eifer getragen sind allerdings jene Löschtrupps, die in einigen deutschen Städten politisch überkorrekt Straßennamen überprüfen und vor allem das koloniale Erbe zum politischen Kampfplatz machen.

Dieter Weirich

Keinen Spaß kennt beispielsweise das Forum Rassismus und Diskriminierung, das Front gegen Verkleidungen wie Indianer, Bauchtänzerinnen oder Geishas im Karneval machte, weil sie rassistische und stereotype Bilder aus der Kolonialzeit stärkten. In Fulda erhielt der Karnevalsverein sogar wegen seiner Tropenuniformen Polizeischutz.

In Freiburg untersucht eine Kommission, welche Straßennamen einen Bezug zu Militarismus, Diktatur, Nationalismus, Antisemitismus, Minderheitenverfolgung und Kolonialismus aufweisen. In Berlin-Wedding gibt es ein afrikanisches Viertel. Dort sollen gleich reihenweise Straßen umbenannt werden. Das ideologische Zielfernrohr ist schon seit Jahren auf die Mohrenstraße in der Hauptstadt gerichtet, obwohl der Ursprung der Bezeichnung kontrovers gesehen wird.

Angesichts solcher Scharfrichter wäre es konsequent, die 500-Jahr-Feiern zur Reformation abblasen, war Martin Luther doch ein feuriger Antisemit. Wie auch Karl Marx. Man könnte auch Träger des Karlspreises wie Martin Schulz, Helmut Kohl oder Wolfgang Schäuble auffordern, ihre Auszeichnung zurückzugeben, war Karl der Große doch nicht nur der „Vater Europas“, sondern gleichzeitig ein grausamer Herrscher, der für ein Massaker verantwortliche „Sachsenschlächter“. Dass einige Namensträger von Moscheen auf deutschem Boden blutrünstige Tyrannen waren, haben die Pfleger aus der „moralischen Hygieneanstalt“ auch noch nicht entdeckt.

Man könnte von deutscher Geschichtsdeutung im Pepita-Kostüm oder von kleinen Karos reden, doch liefern diese Initiativen der UN das Stichwort, Deutschland wegen Rassismus zu geißeln. Bei anderen Ländern trauen sich die Vereinten Nationen das nicht.

