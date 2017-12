Karriere: Handwerk wirbt um Abiturienten und Studienabbrecher

Die Rhein-Main-Region boomt. Wo viel gebaut und gewerkelt wird, und wo immer mehr Menschen wohnen, werden Handwerker gebraucht. Doch auf die wartet man immer länger. Das ist kein böser Wille. Die Branche kann sich vor Aufträgen kaum retten, aber die Zahl von fähigen Bewerbern für freie Stellen bleibt überschaubar. Vor allem sucht das Handwerk händeringend Nachwuchs.

„Es ist der reinste Horror“, beschreibt Oliver Weiß, Bereichsleiter der Mühlheimer Firma MJS Air Klima, die Lage. Sein Unternehmen würde generell gerne auch Abiturienten und Fachoberschulabsolventen ausbilden. „Aber von denen bewirbt sich niemand“, sagt er. Hubert Rautenberg, Inhaber eines Frankfurter Fachbetriebs für Sanitär- und Heizungstechnik, weist darauf hin, dass ein qualifizierter Handwerker so gut verdienen könne wie ein kaufmännischer Angestellter. Aber das wüssten zu wenige.

Der Ausbildungsmarkt in Hessen Seit dem Jahr 2008 sinkt die Zahl der Betriebe, die ausbilden. Diese Entwicklung halte auch in Hessen an, meldet die Bundesagentur für Arbeit.

Sein Kollege Oliver Weiß formuliert es drastischer: „Das Berufsbild ist so schlecht, dass wir kaum qualifizierte Bewerber bekommen“, sagt er. Er fordert eine gezielte Kampagne seiner Innung, um das Image des Handwerks zu verbessern. „Diejenigen, die es in diesem Beruf geschafft haben, sollten in die Schulen und darüber berichten“, fordert Weiß.

Alle wollen studieren

Aus den Aussagen der beiden erfahrenen Handwerker kann man ein strukturelles Problem ableiten: Viele junge Leute, die das Zeug hätten, gute Handwerker zu werden, studieren lieber, obwohl sie für die Theorie vielleicht gar nicht so geeignet sind. Für das Handwerk bleiben dann einfach zu wenige qualifizierte Bewerber übrig. Viele von denen, die sich dann noch bewerben, sind nicht gut genug. So sind in der Winterprüfung 2015/16 an der Berufsschule für Anlagemechaniker 43 Prozent durchgefallen. „Unser Beruf ist eben komplizierter, als mancher denkt“, sagt Rautenberg.

Das Problem: Obwohl es im Handwerk beste Chancen für fähige junge Leute gibt, tendieren Schulen und Elternhäuser laut Handwerkskammer Rhein/Main dazu, ein akademisches Studium als alternativlos für eine berufliche Karriere darzustellen. Patricia Borna, Sprecherin der Kammer, sieht eine Trendwende. Sie rechnet vor, dass in diesem Ausbildungsjahr rund 400 Verträge mit Abiturienten und Fachoberschulabsolventen abgeschlossen werden konnten. Das seien schon elf Prozent aller im Handwerk abgeschlossenen Verträge gewesen, so Borna.

Auch das hessische Wirtschaftsministerium sieht die Entwicklung positiv. Der Rückgang der Zahl der Ausbildungsverträge sei gestoppt, hieß es. In diesem Herbst hätten sowohl die Industrie- und Handelskammern als auch die Handwerkskammern Zuwächse gemeldet, so Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. So konnten die drei Handwerkskammern mit 10 390 Neuverträgen sogar ein Plus von 339 Ausbildungsstellen verzeichnen.

Doch laut Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit, gibt es für das Handwerk bei der Außenwerbung noch Verbesserungspotenzial. „Betriebe müssen sich nicht nur bei potenziellen Kunden gut platzieren. Auch Schüler brauchen eine adäquate Ansprache und somit die Betriebe eine gute Marketingstrategie.“

Neue Wege

Zum Teil geht das Handwerk aber schon neue Wege und sucht an der Universität. Dort gibt es das Beratungsnetzwerk „Studienzweifel“. Birgitta Wolff, Präsidentin der Goethe-Universität: „Alternativen können ein anderer Studiengang oder eine andere Hochschule sein. Aber auch die Entscheidung für einen Ausbildungsberuf.