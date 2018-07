Hartz IV: 16.000 offene Verfahren am Berliner Sozialgericht

Meinung der Redaktion

Kommentar Kommentar zurm Asyl-Streit: Nichts als Verlierer

Ausgerechnet Manfred Weber. Ausgerechnet der vielleicht Besonnenste in der CSU-Spitze konstatiert am Sonntag noch vor der großen Sitzung in München: „Die CSU hat Europa gerockt.“ Man will es kaum glauben.