Haseloff stellt Russland-Sanktionen erneut in Frage

Kirche erhofft sich Image-Aufbesserung nach Katholikentag

Münster. Die katholische Kirche in Deutschland steht nicht nur angesichts des öffentlich ausgetragenen Kommunionsstreits unter den Bischöfen in der Kritik. Der Katholikentag in Münster bietet nun immerhin breiten Raum für kritische Debatten - auch mit einem AfD-Politiker. mehr