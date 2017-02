Das Land Hessen setzt bei Abschiebungen die Entscheidungen des Bundes um. Die hessischen Grünen fordern von Außenminister Gabriel (SPD) eine neue Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan.

Rund 50 Afghanen sollten gestern Abend vom Münchner Flughafen aus in ihr Heimatland abgeschoben werden. Das ist bereits die dritte umstrittene Sammelabschiebung von abgelehnten Asylbewerbern seit Ende vergangenen Jahres.

Eine Gruppe von Länderinnenministern, dazu gehört auch Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), hat sich im Grundsatz hinter die umstrittenen Abschiebungen nach Afghanistan gestellt. „Menschen, die aus politischen und humanitären Gründen nach Hessen kommen, erhalten Schutz. Andererseits müssen diejenigen, die nach Prüfung ihres Asylantrags kein Bleiberecht haben, in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden“, so Beuth auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Beurteilung der Sicherheitslage in Afghanistan und damit die Grundlage für Asylentscheidungen des Bundesamts für Migration und Flucht falle in die alleinige Kompetenz des Bundes, so der Minister weiter.

Der Partner ist dagegen

Den Ländern obliege es dagegen im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenverteilung, diese Entscheidungen umzusetzen. Für die Grünen in Hessen, Koalitionspartner der CDU, ist das Thema „Abschiebung nach Afghanistan“ ein heißes Eisen.

Während ihres kleinen Parteitags in Hofheim hatten die Grünen die jüngsten Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern nach Afghanistan kritisiert. Diese seien von Härte und politischen Inszenierungen geprägt, hieß es.

„Sicherheitslage prüfen“

Auf die aktuellen Abschiebungen angesprochen, sagte die Landesvorsitzende und Bundestags-Spitzenkandidatin der Grünen, Daniela Wagner, dieser Zeitung, Hessens Regierungsvize Tarek Al-Wazir habe Sigmar Gabriel gemeinsam mit dem Grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, und den Vizeregierungschefs anderer grün mitregierter Länder aufgefordert, die Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan zu überprüfen. Die beträchtlichen Zweifel des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, von Nichtregierungs- und Hilfsorganisationen seien seit Beginn der Abschiebungen noch gewachsen.

Als neuer Außenminister könne Gabriel die Einschätzung der Realität anpassen und so endlich dafür sorgen, dass Abschiebungen in das Land gestoppt würden, sagte Wagner und ergänzte: „Ich bin froh, dass Hessen wie fast alle anderen Bundesländer derzeit alle Spielräume nutzt, um mit Ausnahme von Straftätern niemanden nach Afghanistan abzuschieben.“ Auch NRW will vorzugsweise Straftäter abschieben.

Länder verweigern sich

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hat unterdessen die umstrittene Entscheidung seiner Landesregierung verteidigt, für zunächst drei Monate keine abgelehnten Asylbewerber nach Afghanistan abzuschieben.

Er wolle auch andere Bundesländer und die Bundesregierung davon überzeugen, auf Abschiebungen an den Hindukusch zu verzichten, sagte Albig. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte betont, nicht nach Afghanistan abschieben zu wollen

Beuth betonte, dass auch in Hessen jeder Einzelfall sorgfältig geprüft werde.

Zu den landespolitischen Ermessensspielräumen gehöre dabei die Prüfung individueller Abschiebehindernisse, wie sie im Aufenthaltsgesetz beispielsweise aufgrund der familiären Situation, des Gesundheitszustands, der Dauer des Aufenthalts, bereits erbrachter Integrationsleistungen oder einer Berufsausbildung vorgesehen sind.

Prinzipiell habe die freiwillige Ausreise Vorrang vor der Abschiebung. Bei Rückführungen nach Afghanistan werden vorrangig ausreisepflichtige Straftäter abgeschoben“, so Innenminister Beuth weiter.