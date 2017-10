Hendricks: Bonner Klimagipfel muss Signal an Trump senden

Buch Frankfurter Historiker Gerd Koenen über Traum und Wirklichkeit des Kommunismus

Frankfurt. Die Ideen von Karl Marx haben humanistisches Potenzial, der dogmatische Kommunismus sei aber restlos gescheitert, meint Historiker Gerd Koenen. In seinem Buch zeigt er auch, welche Wege vom Kommunismus der 1970er Jahre in Westdeutschland in die heutige Politik führen. mehr