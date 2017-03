Sicherheitslücken ausgenutzt: Hessen: Eldorado der US-Spionage

Die Rhein-Main-Region dient den amerikanischen Geheimdiensten als Schaltzentrale ihrer Aktivitäten. Die Enthüllungsplattform Wikileaks sorgte jetzt mit ihren Veröffentlichungen für einen Supergau bei der CIA. Doch nicht nur in der Metropole Frankfurt wird fleißig spioniert. Auch anderswo.

Hessen ist ein Eldorado der US-Geheimdienste, und das nicht erst seit dem letzten Skandal, dem die Enthüllungsplattform Wikileaks den Namen „Vault 7“ gab. Was die Enthüller von Wikileaks über das „Kellergewölbe“ (Vault) des US-Auslandsgeheimdienstes CIA veröffentlichten, war ein absoluter Coup. Noch nie gelangten so viele geheime Dokumenten der CIA an die Öffentlichkeit. Und Ausgangspunkt war das Generalkonsulat der USA in Frankfurt.

Danach hatten die Spionage-Hacker systematisch Sicherheitslücken in Smartphones, Computern und anderen Elektronikgeräten ausgenutzt. Wie das genau funktionierte, geht aus mehr als 8000 Dokumenten hervor, die von Julian Assanges Enthüllungsplattform ins Netz gestellt wurden. Dass Hessen und hier insbesondere die Finanzmetropole bei dieser Affäre einmal mehr im Mittelpunkt stehen, ist kein Zufall. In Frankfurt betreiben die USA nämlich ihr weltweit größtes Konsulat und die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden ist das Europa-Hauptquartier der US-Army. Für alle Militär- und Geheimdienst-Operationen der Supermacht ist demnach das Rhein-Main-Gebiet von zentraler Bedeutung. Und das schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die USA die zentrale Lage und die militärische Infrastruktur der Main-Metropole für ihre Zwecke nutzten.

Begehrter Posten

Das Frankfurter Generalkonsulat, dessen Leitung angeblich zu den „begehrtesten Posten“ im diplomatischen Dienst der USA zählt, gilt als logistische Drehscheibe für die amerikanische Präsenz in Europa und natürlich darüber hinaus. Von Frankfurt aus würden fast 140 Botschaften und Konsulate der USA weltweit versorgt. Die Mitarbeiter anderer Vertretungen kämen regelmäßig zu Schulungen und Lehrgängen nach Frankfurt.

Nah am Mega-Netzknoten

Das gelte auch für die Mitarbeiter der Geheimdienste. Angeblich sollen über 200 CIA-Mitarbeiter in Frankfurt ihrer Arbeit nachgehen.

In der Mainmetropole befindet sich übrigens der weltweit größte Netzknoten für Telekommunikation. Seine Name: DE-CIX. Er soll von 600 Internetdienst-Anbietern aus mehr als 60 Ländern genutzt werden. Dieser Netzknoten soll es ermöglichen, dass eine Datenmenge von 20 Billionen Bit pro Sekunde verarbeitet wird. Dieser „Wert“ stellt einen sehr großen Teil der europäischen Telekommunikation dar. DE-CIX werde auch vom Bundesnachrichtendienst (BND) genutzt. Angeblich leite der deutsche Auslandsgeheimdienst seine aus DE-CIX gewonnenen Erkenntnisse teilweise direkt an die amerikanische Spionageorganisation NSA weiter.

Rund 40 Kilometer weiter westlich der Rhein-Main-Metropole Frankfurt befindet sich in Wiesbaden noch eine weitere zentrale Dependance des US-Militärs mitten im Herzen des europäischen Kontinents. Und zwar die wichtigste: die Clay-Kaserne in der hessischen Landeshauptstadt ist das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in Europa. Im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim befindet sich ein Flugplatz, der schon während der Berliner Luftbrücke und später für die U2-Spionageflüge der Air Force eine sehr wichtige Rolle spielte.

Nach dem Umzug des Hauptquartiers der US-Army von Heidelberg in die hessische Landeshauptstadt ist der Stützpunkt nun die Schaltstelle aller amerikanischen Militäraktivitäten in Europa.

Angeblich sollen alle nachrichtendienstlichen Aktivitäten des amerikanischen Heeres dort zusammenlaufen, unter ihnen auch das European Technical Center in der Kasteler „Storage Station“. Zusammen mit dem auf dem Erbenheimer Militär-Stützpunkt befindlichen Fernmeldezentrum, dem „Information Processing Center“ mit rund 240 Arbeitsplätzen. Die Kosten für den Bau des „Consolidated Intelligence Center“ sollen sich auf mehr als 120 Millionen Dollar belaufen haben. Neben der „Intelligence Brigade“ sollen auch Mitarbeiter des militärischen Geheimdienstes NSA dort stationiert sein.

Logistisches Herz

Diese Umstrukturierungen der Militär- und Geheimdienstaktivitäten begannen im Jahre 2004 im Zuge der von US-Präsident George W. Bush eingeleiteten Neuordnung der amerikanischen Militärpräsenz in Europa. Zehntausende Soldaten und fast alle Kampfverbände verließen zu diesem Zeitpunkt Deutschland. Darüber hinaus schloss das Pentagon außerdem Hunderte Standorte. An drei zentralen Punkten wurden die wichtigsten militärischen Aktivitäten danach konzentriert.

Das logistische Herz der Army schlägt in Kaiserslautern und im nahe gelegenen Rammstein. Dort befindet sich der größte Flughafen und das größte Militärhospital außerhalb der USA. Auf dem oberpfälzischen Truppenübungsplatz in Grafenwöhr finden sämtliche Trainings- und Übungsaktivitäten der Armee statt. Und in besagter Clay-Kaserne ist der Sitz der Army-Führung.

Aber in der Region gibt es noch einen weiteren wichtigen Stützpunkt der amerikanischen Geheimdienste. Das ist der sogenannte Dagger Complex („Dolch-Areal“) in Darmstadt, von dem aus US-Agenten ihren Spionageaktivitäten nachgehen. Darunter auch die NSA.

Dort sollen Mitarbeiter des United States Army Intelligence and Security Command beschäftigt sein: die Spionagezentrale der US Army. Die NSA betreibe dort das European Cryptologic Center, ein Analysezentrum, das sich mit Verschlüsselungstechnik beschäftige.