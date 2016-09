80-Cent-Jobs: Hessen: Flüchtlinge sollen gemeinnützig arbeiten

Mitarbeit in der eigenen Unterkunft oder draußen in Vereinen: Asylbewerbern soll mit 80-Cent-Jobs der Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglicht werden.

Untätiges Warten auf die Asylentscheidung soll in Hessen bald vorbei sein. Vielmehr sollen Flüchtlinge mit Hilfe eines Millionenprogramms aus Bundesmitteln an das berufliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland herangeführt werden. Dazu sollen die Flüchtlinge eine gemeinnützige Tätigkeit während der Dauer ihres Asylverfahrens verrichten, kündigte Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) gestern an.

Dies diene der Heranführung zunächst an einen geregelten Tagesablauf und später an den Arbeitsmarkt und helfe durch den Umgang mit den Menschen im Arbeitsfeld auch dabei, die deutsche Sprache zu erlernen, was Grüttner als äußerst wichtig bezeichnete: „Wer unsere Sprache spricht und eine Arbeit findet, hält gleich zwei Schlüssel zu einer erfolgreichen privaten wie auch beruflichen Integration in den Händen.“ Die gemeinnützige Arbeit können die Flüchtlinge entweder in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Sammelunterkünften verrichten oder in den Kommunen, denen sie nach dem Aufenthalt in der Erstaufnahme zugewiesen worden sind.

In den Unterkünften könnte dies die Mitarbeit in der Kleiderkammer, der Essens- oder Spielzeugausgabe sein oder auch Reinigungsarbeiten. In den Kommunen sei die Unterstützung bei der Pflege von Grünanlagen, bei Ehrenamts- und Freizeitangeboten, Mittagstischen oder Tafeln, die Mitwirkung bei Naturschutzprojekten und in Sozialkaufhäusern vorstellbar.

Träger der im Amtsdeutsch „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ (FIM) geheißenen Tätigkeiten können staatliche, kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen sein. Dabei soll es sich stets um eine zusätzliche Arbeit handeln, also keine Tätigkeiten, die private Unternehmen verdrängen können, wie Frank Martin, Vorsitzender der Regionaldirektion Hessen der Arbeitsagentur, klarstellt.

Arbeitsagentur prüft

Der Asylbewerber erhält dafür 80 Cent pro Stunde zusätzlich zu den sonstigen ihm zustehenden Leistungen. Das Geld dafür kommt vom Bund. Im Zuge des Anfang August beschlossenen neuen Integrationsgesetzes hat die schwarz-rote Bundesregierung 300 Millionen Euro für das FIM-Programm bereitgestellt. Davon erhält Hessen im laufenden Jahr einen Anteil von 5,5 Millionen Euro, im kommenden Jahr 16,6 Millionen Euro. Das Land reicht das Geld an die zwölf Arbeitsagenturen in Hessen weiter, die dann das weitere Verfahren regeln. Dort werden auch die Anträge auf FIM-Gelder eingereicht. Rund 7000 Asylbewerber könnten das auf jeweils sechs Monate angelegte Programm im Jahr durchlaufen, glaubt Martin. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Menschen, über deren Asylantrag schon entschieden wurde, sondern an solche, deren Verfahren noch läuft. Gleichzeitig müssen sie älter als 18 Jahre sein und dürfen nicht aus einem sicheren Herkunftsland stammen.

Die Maßnahme helfe zu wenigen Flüchtlingen, kritisieren die Linken im Landtag, die das Programm aber grundsätzlich für sinnvoll halten: Bei 25 000 bis 30 000 noch nicht bearbeiten Anträgen in Hessen sei das eine sehr kleine Zahl, meint die Linken-Abgeordnete Marjana Schott.

Neben dem Lerneffekt in Sachen Beruf und deutscher Sprache habe das Programm auch einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden der Asylbewerber, glaubt Martin: Das Gefühl, untätig in einer Warteschleife verharren zu müssen, sorge vielfach für Verunsicherung und Unzufriedenheit. Auch Minister Grüttner glaubt, dass die Bereitschaft, sinnvolle Tätigkeiten für die Allgemeinheit zu leisten, bei vielen Flüchtlingen groß sei. Gleichwohl: Wurde ein Asylbewerber für eine Aufgabe ausgewählt, ist die Teilnahme für ihn verpflichtend. Macht er nicht mit, könnten die Asylbewerberleistungen gekürzt oder von Geld- in Sachleistungen umgewandelt werden, so Grüttner.