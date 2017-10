Heute startet der Mobilitätskongress

Das Rhein-Main-Gebiet boomt: Immer neue Industrie- und Gewerbeflächen belegen das ebenso, wie beeindruckende Wirtschaftsdaten. Weitere deutliche Hinweise sind Ein stetig steigendes Bevölkerungswachstum, das akute Wohnungsnot, steigende Mieten und Grundstückspreise zur Folge hat.

Die werktäglichen Staus auf den Autobahnen, verstopfte Bundesstraßen und ein an seine Kapazitätsgrenzen stoßender ÖPNV lassen befürchten, dass die oft geforderte Mobilität der Menschen sich zumindest im Berufsverkehr in ihr Gegenteil verkehrt: in Stillstand. Von heute bis Freitag treffen sich am Frankfurter Flughafen zum vierten Mal Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zum Deutschen Mobilitätskongress. Unter dem Motto „Vernetzte Mobilität – mehr als mobile Netze“ diskutieren sie im „House of Logistics & Mobility“ (Holm) über neueste Forschung und deren Anwendung in der Praxis. map