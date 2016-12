Grande Dame der FDP stirbt mit 95 Jahren: Hildegard Hamm-Brücher: Eine liberale Pionierin in Hessen

Große Trauer herrscht in der deutschen Politik nach dem Tod von Hildegard Hamm-Brücher. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zeigte sich betroffen über den Tod der großen Liberalen und früheren hessischen Staatssekretärin. „Sie hat sich über Jahrzehnte für die Demokratie in unserem Land stark gemacht. Was im erweiterten Kreis der Widerstandsgruppe um die ,Weiße Rose’ der Geschwister Hans und Sophie Scholl an der Universität München begann, hat sie nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus in verschiedenen politischen Ämtern konsequent fortgeführt“, sagte Bouffier.

Und als Staatssekretärin im Kultusministerium war sie die erste Frau, die einem hessischen Kabinett angehörte. Die spätere Staatsministerin im Auswärtigen Amt und Kandidatin für das Bundespräsidentenamt habe sich stets für die Stärkung der Demokratie und gegen das Vergessen der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten eingesetzt, würdigte Bouffier weiter. Für ihre Lebensleistung wurde Hamm-Brücher umfangreich geehrt und erhielt auch 1983 die Wilhelm-Leuschner-Medaille des Landes Hessen.

Hamm-Brücher konnte auf einen bewegten politischen Lebenslauf zurückblicken. Aber die großen Ämter waren ihr nie vergönnt. So war sie ein paar Jahre lang Staatsministerin im Auswärtigen Amt, zuständig für die Kulturbeziehungen mit anderen Staaten.

Die Kandidatin

Aber einmal hätte sie die große politische Bühne betreten können. Das war 1994. Damals wurde sie von der FDP als Bundespräsidenten-Kandidatin aufgestellt. Es war eine große Ehre für sie, aber dabei blieb es auch; Gegen den späteren Bundespräsidenten Roman Herzog (CDU) und dessen Kontrahenten Johannes Rau (SPD) hatte sie keine wirkliche Chance.

Doch Hamm-Brücher gehörte zu den Zeitgenossen, die nicht auf Posten angewiesen waren. Sie hatte Haltung genug, um auch ohne Ämter zu einer der ersten prominenten Frauen in der bundesdeutschen Politik zu werden.

Bild-Zoom Foto: dpa (dpa) Die FDP-Staatsministerin in Genschers Außenministerium, Hildegard Hamm-Brücher, bei einer Rede im Deutschen Bundestag in Bonn

Bundespräsident Joachim Gauck würdigte Hamm-Brücher als eine Frau, „die der Freiheit des Einzelnen höchsten Wert zumaß und die von der Fähigkeit der Menschen zur Selbstverantwortung überzeugt war“. Sie habe wie kaum eine andere für einen Liberalismus gestanden, „der sich für Bürgerrechte, Zivilcourage und demokratische Kultur“ eingesetzt habe. „Mit ihrer aufrichtigen Liberalität bleibt sie auch für nachfolgende Generationen ein Vorbild.“ Hamm-Brücher hatte sich in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit rar gemacht. „Seit etwa einem Jahr kränkele ich, wie man das so nennt“, sagte sie kurz vor ihrem 95. Geburtstag. Zwei Oberschenkelhalsbrüche, Gedächtnislücken und Gleichgewichtsstörungen plagten die große Politikerin. Ihr Geist war dennoch wach. Die Islamkritik der AfD sah sie kritisch: Für Tendenzen kurz vor „echtem Nazismus“ bestehe in Deutschland großes Potenzial, warnte sie. Im Grunde könne man fürchten, dass da eine ganze Menge nachgewachsen sei.

Hamm-Brücher gehörte noch zu den Politikern, die eine respektable Biografie vorweisen konnten. Geboren am 11. Mai 1921 in Essen, aus wohlhabenden Haus, aufgewachsen in Berlin-Dahlem. Mit zehn Jahren verliert sie die Eltern, lebt bei der Oma in Dresden. Mit 15 erfährt die preußische Protestantin, dass sie nach den Rassengesetzen der Nazis „Halbjüdin“ ist. Aus dem Schwimmverein wird sie ausgeschlossen, auf Klassenreisen ist sie künftig unerwünscht. Sie wechselt aufs Internat Schloss Salem an den Bodensee, macht in Konstanz Abitur.

CSU-Mann geheiratet

„Das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf und aus dem Herzen, wie die Deutschen waren. Sie waren grässlich“, sagte sie über die NS-Zeit. Nur durch eine Sondergenehmigung, die ihr der Nobelpreisträger Heinrich Wieland beschafft, darf sie während des Kriegs in München Chemie studieren. Mit Sophie Scholl vom Widerstandskreis „Weiße Rose“ singt sie im Chor. FDP-Mitgründer Thomas Dehler holt sie in seine Partei. Erst sitzt sie im Münchner Stadtrat, dann im Landtag, dann im Bundestag. Hildegard Brücher heiratet einen Mann von der CSU – Erwin Hamm, Stadtrat in München. Die Ehe dauert über ein halbes Jahrhundert. Politisch die beste Zeit sind für sie die Jahre, in denen die FDP zusammen mit der SPD im Bund eine Koalition bildet. Von 1976 bis 1982 ist sie Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Viele Jahre später sagt sie: „Die sozialliberale Koalition war das einzige Mal, dass ich politisch da verortet war, wo meine Grundüberzeugungen liegen.“

Im Herbst 1982 ist es damit vorbei: Die FDP, die mit einem Treuebekenntnis zum SPD-Kanzler Helmut Schmidt Stimmen gesammelt hat, wechselt mitten in der Legislaturperiode zur Union. Hamm-Brücher gehört zu den wenigen FDP-Abgeordneten, die nicht mitmachen. Am Tag der Bundestagswahl 2002 bringt Hamm-Brücher einen Brief zur Post, mit dem sie ihren Austritt aus der FDP erklärt – wegen antiisraelischer Äußerungen des damaligen Parteivizes Jürgen Möllemann.

Mit Material von dpa/epd/kna