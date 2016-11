Historisches Klimaabkommen von Paris tritt in Kraft

CSU-Parteitag Seehofer muss sich selbst wieder einfangen

München. Wenn die CSU ab heute Parteitag hält, muss Horst Seehofer seiner Partei nicht nur Angela Merkel schönreden. Vor allem muss er sie davon überzeugen, weiter an ihn zu glauben, auch an alles, was er sagt – und selbst an das, was er verschweigt. mehr