Hoffnung auf ein Ende des Streits in der Flüchtlingspolitik

Flug aus München mit 14 Migranten an Bord Fünfte Sammelabschiebung: 14 Afghanen landen in Kabul

Kabul. Zum fünften Mal sind afghanische Asylbewerber aus Deutschland abgeschoben worden. Ein Flug aus München mit 14 Migranten an Bord landete am Morgen (Ortszeit) in der afghanischen Hauptstadt Kabul. mehr