Prozess hat begonnen: Hoffnung für inhaftierten Deutschen in der Türkei

Seit mehr als drei Monaten sitzt Peter Steudtner in der Türkei in U-Haft, nun hat der Prozess gegen ihn und andere Menschenrechtler begonnen. Am ersten Prozesstag gibt es eine überraschende Wendung.

Von CAN MEREY UND LINDA SAY (DPA)

Peter Steudtners Beruf ist es, Menschenrechtler zu beraten bei der digitalen Verschlüsselung und bei der Stressbewältigung. Wie gut er selbst mit Stress zurechtkommt, davon vermittelt sein Auftritt vor dem Gericht in Istanbul am Mittwoch einen Eindruck. Vor 112 Tagen wurde Steudtner festgenommen, seitdem hat er seine Familie in Berlin nicht mehr gesehen. Dennoch wirkt der 45-Jährige gefasst.

Steudtner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi, Amnesty-Landesdirektorin Idil Eser und der Vorsitzende von Amnesty in der Türkei, Taner Kilic, gehören zu den elf Menschenrechtlern, die sich seit Mittwoch vor Gericht verantworten müssen. Der Prozess wird in Deutschland auch als Testfall für den Rechtsstaat in der Türkei gewertet – und für die Beziehungen zu Ankara. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: „Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation“ beziehungsweise Unterstützung terroristischer Gruppen. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft.

Bild-Zoom Foto: --- (TurkeyRelease Germany) Peter Steudtner: Aktuelle Fotos aus dem Prozess gestern gab es nicht.

Hintergrund ist ein Seminar auf der Insel Büyükada vor der Küste Istanbuls, zu dem Steudtner und Gharavi als Referenten eingeladen waren und das die Polizei am 5. Juli stürmte. Steudtner berichtet in seiner 40-minütigen Verteidigung von der Razzia, und seine Aussage erweckt den Eindruck, als habe die Polizei gezielt nach ihm gesucht. Die Polizisten hätten „Wo ist Peter?“ gerufen, sagt er. „Ich weiß nicht, warum.“ Noch in derselben Nacht sei er einem „sehr bedrohlichen“ Verhör durch drei Polizisten ausgesetzt gewesen. Dabei sei er beschuldigt worden, verschiedenen Terrorgruppen anzugehören.

Ein Beleg fehlt

In der Anklageschrift sind mehrere Terrorgruppen erwähnt, es findet sich aber keinerlei Beleg dafür, dass Steudtner oder Gharavi Verbindungen zu ihnen hätten. Steudtner sagt: „Als ich die Namen der Terrororganisationen gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich nur zwei von ihnen kannte, bevor ich in die Türkei gekommen bin.“ Zur Türkei habe er kaum Bezug, in seiner Arbeit konzentriere er sich auf Afrika, sie sei ausgerichtet auf „Menschenrechte, Gewaltfreiheit und Friedensbildung“.

Steudtner legt dar, warum Verschlüsselung von Daten nicht automatisch bedeutet, dass man Informationen vor der Polizei verheimlichen will. Ein Übersetzer hat beim Staatsanwalt ausgesagt, bei dem Seminar sei über die Verschlüsselungs-App Bylock gesprochen worden – dieses Programm hat die Gülen-Bewegung verwendet, welche die Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Steudtner sagt, das erste Mal von Bylock gehört habe er bei dem Seminar. Er betont: „Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt.“ Er endete mit den Worten: „Ich plädiere in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig und bitte um meine sofortige und bedingungslose Freilassung.“

Gestern Abend gibt es dann ein überraschendes Signal, das hoffnungsvoll stimmt. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Freilassung Steudtners, Gharavis und der meisten inhaftierten türkischen Menschenrechtler bis zu einem Urteil in dem Prozess – unter Auflagen. Unter den Zuschauern brandet kurz Beifall auf. Nun liegt es am Gericht, ob es dem Antrag folgt – und ob es Steudtner und Gharavi ermöglicht, nach Hause zu ihren Familien zu reisen.