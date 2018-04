SPD-Vorsitz: Holpriger Start für Andrea Nahles

Die SPD-Führung bekam beim gestrigen Sonderparteitag in Wiesbaden deutlich weniger Rückenwind für den angekündigten Erneuerungsprozess als erwartet. Andrea Nahles konnte als neue Parteivorsitzende nur 66,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. „Das Vertrauen ist noch ausbaufähig“, kommentierte sie das Wahlergebnis in ihrer Abschlussrede und ergänzte: „Wir haben noch viel zu tun.“

Nur Lafontaine bekam als Vorsitzender weniger

Direkt nach der Wahl blieb Nahles den Mikrofonen fern: Kein Dank, keine Reaktion war von ihr zu hören. Allein ihre Herausforderin Simone Lange ergriff das Wort, nicht etwa um ihre Freude über das überraschend gute Wahlergebnis von 27,6 Prozent für sie selbst auszudrücken, sondern um Nahles ihre Solidarität zuzusichern.

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange hatte zuvor in ihrer Rede einen deutlichen Linksruck der SPD gefordert und die Diskussionskultur in der Partei kritisiert: „Uns fehlt es an Teamspiel, Offenheit und Glaubwürdigkeit“, sagte sie und forderte „eine echte Erneuerung“. Dazu müsse die Partei wieder „die Herzen der Menschen erreichen“.

Kommentar SPD Wahlergebnis versetzt Partei in Schockstarre Das Wahlergebnis war ein herber Schlag für Andrea Nahles. Mit 80 zu 20 Prozent hatten viele Beobachter gerechnet. Doch ein so schlechtes Ergebnis versetzte den Parteitag kurzzeitig in Schockstarre.

„Ich bin Eure Alternative für eine echte Erneuerung der SPD“, rief sie den Delegierten zu. „Wenn wir über Harz IV diskutieren, ist das keine Vergangenheitsdebatte, für Millionen von Menschen ist das Alltag“, gab sie zu bedenken und ergänzte: „Wir müssen diesen Menschen sagen, dass wir bei der Agenda-Politik in Kauf genommen haben, dass sie in Armut leben, obwohl sie Arbeit haben. Dafür möchte ich mich entschuldigen“, sagte Lange. Andrea Nahles hingegen wollte den Blick der Delegierten in die Zukunft lenken: „Lasst uns lieber über das Jahr 2020 reden als über 2010“, sagte sie in Anspielung auf die Hartz IV-Debatte. Weiter beteuerte sie: „Man kann eine Partei in der Regierung erneuern, diesen Beweis will ich ab morgen antreten“, versprach sie und bekräftige: „Wir werden auf die Umsetzung des Koalitionsvertrages Buchstabe für Buchstabe dringen.“ Neben einer programmatischen Reise durch zahlreiche Politikfelder von Armut bis hin zur Abrüstungspolitik fand Nahles in ihrer Rede vor der Wahl auch sehr persönliche Worte: „Die SPD ist die Partei, die meinen Träumen, Gedanken und Sehnsüchten immer eine Heimat gegeben hat“, betonte sie.

Nahles analysierte auch die Fehler der Vergangenheit: „Wir haben im Wahlkampf gesagt, was unser Ziel ist, aber nicht gesagt, wie wir es erreichen wollen. Das führt zwangsläufig dazu, dass Menschen uns nicht folgen“. Damit das in Zukunft besser klappt, vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl in Hessen, pochte der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel auf ein besseres Mannschaftsspiel. „Ich will, dass es in Zukunft kein Wir oder Ihr in der Partei mehr gibt, denn nur gemeinsam sind wir stark!“, rief der hessische SPD-Chef den Delegierten zu. Da war er sich einig mit seinem Kontrahenten, dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Der CDU-Bundesvize hat Nahles aufgefordert, die Beschäftigung der Sozialdemokraten mit sich selbst zu beenden. Und den Vorsitzenden des SPD-Bezirks Hessen-Nord, Manfred Schaub, hat Nahles aufgerufen, „Vertrauen durch Handeln“ zurückzugewinnen. Das Ergebnis kommentierte er als „respektabel“, es lasse Luft nach oben. Nach den Turbulenzen um die Wahl traten die inhaltlichen Anträge auf dem Parteitag fast in den Hintergrund. Verabschiedet wurde dennoch eine Resolution als Zeichen der Solidarität mit den von Stellenstreichungen bedrohten Opel-Mitarbeitern und der Leitantrag des Vorstands zum Erneuerungsprozess in der Partei. Auch hier zeigte sich die Skepsis vieler Delegierter: 225 Ja-Stimmen standen 174 Nein-Stimmen gegenüber.

Kurz vor dem Ende des Parteitages brandete dann doch noch lauter Beifall auf, als Nahles’ Amtsvorgänger Martin Schulz nach seiner Verabschiedung mit versöhnlichen Dankesworten von der Nachfolgerin selbst ans Rednerpult trat und leidenschaftlich für Frieden durch eine starke Europäische Union warb.