CSU: Horst Seehofer stellt Fraktionsgemeinschaft mit der CDU in Frage

Am Sonntagabend um sechs hat für Horst Seehofer die Friedenspflicht geendet. Am Montagnachmittag droht der CSU-Chef Angela Merkel öffentlich. Das ist ernst gemeint – und zugleich ein Ablenkungsmanöver.

Man muss nur in Andreas Scheuers Gesicht schauen, am Morgen danach. Der CSU-Generalsekretär hat durchaus einen Hang zu Humor und Heiterkeit. Während seines vierminütigen Wahlnachlese-Interviews fürs Frühstücksfernsehen aber kommt ihm kein Hauch eines Lächelns aus. Selbst seine Miene erst zu nennen, wäre geschönt. Scheuer hat sich für diesen Auftritt den Grimm ins Gesicht gemeißelt.

Und sie sind grimmig in München; so viel ist sicher. Sicher ist auch, dass Scheuer und sein Herr, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, Anlass haben dazu. Wenn schon die Union insgesamt grenzkatastrophale 8,6 Prozent verloren hat – für die CSU ist es noch ärger gekommen: 10,5 Prozent weniger Zweitstimmen als vor vier Jahren; von 49,3 auf 38,8 durchgereicht. Für Seehofer ist damit das Schlimmstmögliche eingetreten: Verlust der alleinigen Herrschaft im Land.

Blick auf Wahl 2018

Zwar ist dieser Schaden gewissermaßen nur virtuell. In Bayern nämlich, also da, wo es für Seehofer und für die CSU immer um alles geht, bleibt – rein mehrheitsmäßig – die Welt in gehabter Ordnung. Für den Moment. Aber 2018 wird im Freistaat gewählt. Und was die CSU angeht, klebt an dieser Abstimmung schon längst das Etikett „Schicksalswahl“. Grundsätzlich ist das zwar bei den Christsozialen immer so. Nur gilt nicht zugleich immer die Alleinregierungsfähigkeit als gefährdet. Diesmal schon. Und zwar bereits vor dem Sonntag. Dieser absolute Machtanspruch – und natürlich seine Erfüllung – aber ist für die CSU existenziell.

Wäre es am Sonntag ums Land statt den Bund gegangen, müsste die CSU sich einen Koalitionspartner suchen. Und Seehofer ein politisches Altenteil. Das hatte er zwar für 2018 schon einmal geplant, aber dann aus einem den Namen Markus Söder tragenden chronischen Nachfolgerverhinderungsbedürfnis verschoben. Nicht alle in der CSU hat das begeistert; nicht alle halten es für eine gute Idee. Klar aber ist: Horst Seehofer will – und muss – der CSU nächstes Jahr die Alleinherrschaft erhalten. Allerspätestens am Sonntag hat er verstanden, wie hoch sein Risiko ist, zu scheitern.

Höchste Nervosität

Folglich herrscht im Franz-Josef-Strauß-Haus höchste Nervosität. Einer ersten Krisensitzung in der Nacht folgt das planmäßige Vorstandstreffen am Vormittag. Und ziemlich bald heißt es, Seehofer stelle die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU zur Disposition. Spätestens nach dieser Nachricht müsste man auch im Kanzleramt und im Adenauer-Haus in Berlin von gewöhnlichem Geschäftsbetrieb in den Gefahr-im-Verzug-Modus wechseln.

Beim mittäglichen Auftritt der Kanzlerin aber ist von erhöhter Aufmerksamkeit Richtung München nichts zu hören. Jaja, sagt Angela Merkel, sie werde „das Gespräch mit der CSU suchen“. Und, jaja, es gehe um „die rechte Flanke“. Aber wer jetzt vielleicht einen „Rechtsruck“ erwarte: Kein Gedanke daran. Das Thema AfD kommentiert die Kanzlerin so: „Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten.“

Horst Seehofer schon. „Es geht nicht allein um die Obergrenze“, sagt er, als sie sich in München endlich ausdiskutiert haben; mehr als eine Stunde sind sie da hinter ihrem Plan. Und dass er gleich anschließend „der Kanzlerin mitteilen werde, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“. Zwar hat der Vorstand einstimmig die Fortsetzung der Fraktionsgemeinschaft beschlossen – was in dieser Form auch schon ein Alarmzeichen ist. Aber ebenso einstimmig hat er sich darauf festgelegt, „dass ein Weiter-So nicht möglich ist“. Und dann fordert Seehofer, nur unter anderem, dass der Familiennachzug für Flüchtlinge über März 2018 hinaus ausgesetzt bleibt.

Ungemütliche Wochen

Was Seehofer sonst noch sagt, bedeutet zusammengefasst, dass Angela Merkel sich auf ungemütliche Wochen und Monate einstellen soll. Eine Diskussion „auch über den generellen Standort von CDU/CSU“ fordert er ein – und erklärt sie im selben Moment für bereits entschieden. „Mitte-Rechts.“ Kurskorrektur, Angela!, heißt das. Und zwar hurtig!

Und doch: Einerseits klingt alles, was Seehofer sagt, sehr bedrohlich. „Man braucht die CSU zur Bildung einer Regierung in jeder Form.“ Anderseits scheut er weiter jede Festlegung. Ohne Obergrenze also keine Koalition? Seehofer sagt viel, aber – wie seit Monaten – antwortet er nicht.

Stattdessen erwähnt er gleich zweimal, dass im Nachbar-Freistaat, dem einstigen CDU-Vorzeigeland Sachsen, die AfD vorne liegt. So hat das Andreas Scheuer am Morgen auch schon gemacht – und die Frage nach den Fehlern der CSU mit dem Verweis auf „hohe Verluste in Sachsen und Baden-Württemberg“ erledigt. Dabei gibt es durchaus Christsoziale, die nicht alle Schuld für die Malaise bei Merkel sehen. Ein nicht ganz Unwichtiger im Bundestagswahlkampf, beispielsweise, hat knapp vor dem Wahltag zugegeben, seine Partei habe sich viel zu sehr auf das Verhindern von Rot-Rot-Grün konzentriert und darüber die AfD vergessen. Und der Mann hat schon da so geklungen, als wisse er um die Folgen.