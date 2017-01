Berlin-Attentäter: Im Fall Amri wird Jäger zum Gejagten

Ralf Jäger sitzt im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags mit dem Rücken zur Wand. Während der nordrhein-westfälische Innenminister wegen des laschen Umgangs seiner Sicherheitsbehörden mit dem Berlin-Attentäter Anis Amri an diesem Donnerstag erneut ins parlamentarische Kreuzverhör gerät, versucht der gewiefte SPD-Politiker der Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen: „Ein Innenminister hat immer Verantwortung zu übernehmen.“ Dabei denkt Jäger keineswegs an Rücktritt. Vielmehr kämpft er entschlossen um sein Amt. Er werde sich „nicht wegducken, sondern der Kritik stellen“, sagt der unter Beschuss stehende Minister. Und fügt nach einer Pause hinzu: „Auch wenn die nicht zutrifft“.

Während seiner siebenjährigen Amtszeit hat der 55-jährige Sozialdemokrat nach den Misshandlungsvorwürfen gegen Sicherheitskräfte in Flüchtlingsunterkünften oder den Massenübergriffen in der vorvergangenen Kölner Silvesternacht schon etliche Affären mit eisernen Nerven durchgestanden. Doch keiner dieser Skandale hat Jäger bisher in solche Bedrängnis gebracht wie der Fall Amri. Der frühzeitig von den NRW-Behörden als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier war am 19. Dezember mit einem Lastwagen über einen Berliner Weihnachtsmarkt gebraust und hatte dabei zwölf Menschen getötet und mehrere Dutzend schwerverletzt. Jetzt steht der NRW-Innenminister am Pranger der Opposition. „Was braucht es eigentlich noch“, fragt der CDU-Innenexperte Gregor Golland den Minister sichtlich entsetzt, „um Sie aus dem Verkehr zu ziehen?“

Zuvor hatte Jäger eingeräumt, dass er den Namen Amris erstmals einen Tag nach dem Berlin-Attentat in einer Telefonschaltkonferenz mit dem Bundesinnenminister und seinem Länderkollegen gehört habe. Womöglich sei ihm der Name vorher schon einmal in einem Organigramm über eine Abhörmaßnahme der Salafisten-Szene um den Hassprediger Abu Walaa begegnet. „Worum kümmern Sie sich eigentlich?“, bollert daraufhin CDU-Fraktions-Vize Peter Biesenbach los. „Was machen Sie den ganzen Tag?“

Nach den bisherigen Erkenntnissen dränge sich der Eindruck auf, dass die Behörden in NRW „einfach keine Lust“ gehabt hätten, den gefährlichen Tunesier mit den 14 Alias-Namen frühzeitig festzusetzen. Da sei, beklagt Biesenbach, „kein Druck auf die Leitung gegeben worden“.

Dagegen versichert Jäger, die Sicherheitsbehörden hätten im Fall Amri, „alles getan, was rechtlich möglich war“. Im Übrigen habe sich der Tunesier von den 300 Tagen seines Deutschland-Aufenthalts nur 40 Tage in NRW aufgehalten. Die restliche Zeit habe er hauptsächlich in Berlin verbracht. Die Behauptung der Kritiker, der Tunesier wäre als ausreisepflichtiger Gefährder leicht festzunehmen gewesen, kontert Jäger mit dem Vorwurf der Rechtsbeugung. Das Aufenthaltsrecht sei schließlich kein Ersatz für das Strafrecht.

Jäger schiebt die Schuld vorsichtig Richtung Generalbundesanwalt. Die Karlsruher Ermittlungsbehörde sei durch das Landeskriminalamt (LKA) bereits Ende Februar 2016 über Amri voll im Bild gewesen. Das LKA habe seinerzeit gegen den 24-jährigen Tunesier ein Strafermittlungsverfahren wegen Verdachts der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat angeregt. Dabei sei nach Karlsruhe übermittelt worden: Dass sich Amri mit Scheinidentitäten aufhalte, dass er Kontakt in die islamistische Szene halte, sich über den Bau von Bomben und Sprengstoffen informiere und sich als Selbstmordattentäter zur Verfügung stellen wolle.

Dennoch habe der Bundesanwalt eine Terror-Gefahr seinerzeit nicht gesehen und das Verfahren mit einer minderschweren Delikteinstufung an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin verwiesen. Diese Behörde habe ihre Ermittlungen irgendwann eingestellt. Im Nachhinein fragten sich viele Menschen, räumt Jäger ein: „Was braucht es denn noch, um einen Gefährder aus dem Verkehr zu ziehen?“

Mit dem Wissen von heute, bekennt Jäger vor dem Innenausschuss, „ist uns allen klar, Anis Amri wurde falsch eingeschätzt“. FDP-Fraktionsvize Joachim Stamp schießt in Richtung Jäger: „Sie sind der Falsche, um das aufzuklären.“