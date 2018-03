Altenpflege: Im durchgetakteten Alltag bleibt der Mensch oft auf der Strecke

Der Umgang der iranischen Pflegerin mit den Patienten wirkt routiniert, aber herzlich. Geduldig misst sie den Blutdruck einer Bewohnerin des Pflegeheims, erklärt, macht auch mal einen Scherz. Latifeh Shahabi-Kamal arbeitet gern mit Menschen, sie scheint darin ihre Berufung gefunden zu haben.

Seit 2011 arbeitet die Altenpflegerin im Justina-von-Cronstätten-Stift im Frankfurter Westend. Die gelernte Krankenschwester ist 1985 nach Deutschland gekommen. Die Sprache habe sie damals recht schnell verstanden, doch bis sie sich auch selbst gut verständlich machen konnte, hat es etwas länger gedauert: „Ich konnte nicht sprechen, denn ich habe keinen Kontakt mit deutschen Leuten gehabt.“ Vor etwa 20 Jahren hat sie in die Altenpflege gewechselt, mit der Entscheidung ist sie noch immer zufrieden. Sprache und kulturelle Unterschiede stellen für sie kein Problem mehr dar. Manche Dinge musste sie erst verstehen, zum Beispiel, warum sich Angehörige für jemanden einen schnellen Tod wünschen: „Am Anfang habe ich mich gefragt, wie können die Leute das sagen? Aber langsam habe ich akzeptiert, die wollen nicht, dass die Patienten so viel leiden.“

Spracherwerb als Schlüssel

Das Beispiel von Shahabi-Kamal zeigt: Die Integration von Fachkräften mit ausländischen Wurzeln in der Altenpflege kann problemlos gelingen. Es zeigt aber auch: Spracherwerb und Einfinden in die neue Kultur braucht Zeit, und der Beruf erfordert viel Empathie. Diese Beobachtung macht auch Andrea Heymann, Koordinatorin bei der Caritas. Für das Projekt „Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden“ begleitet ihr Team etwa 400 Flüchtlinge bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsstellen. „Der Spracherwerb ist der Schlüssel zur beruflichen Integration“, sagt Heymann. „Wenn jemand hierherkommt, der noch gar kein Deutsch spricht, dann kann man nicht gleich eine Arbeit suchen, sondern dann muss man erst einmal mit Deutschkursen anfangen.“ Zwar gebe es im Projekt auch Interessenten für eine Ausbildung in der Altenpflege, diese belegen zurzeit aber noch Sprachkurse. „Man kann nicht von jetzt auf gleich die Fachkräfte im Bereich der Geflüchteten finden, denn die müssen ja auch qualifiziert werden“, so Heymanns Einschätzung.

Im aktuellen Koalitionsvertrag sind 8000 neue Stellen in der Pflege vorgesehen. So viele fehlen aber nach Angaben des Sozialverbands VdK bis zum Jahr 2030 allein in Hessen. Dazu kommt, dass schon jetzt kaum Bewerber da sind. „Der Fachkräftemangel in der Pflege ist immens, auch in Hessen“, so Philipp Stielow, Pressesprecher beim VdK. Gründe dafür seien die mäßige gesellschaftliche Wertschätzung sowie die schlechte Bezahlung des Berufs. Die Überlegung, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, ist nicht neu. Stielow: „Ohne die wäre es schon heute nicht machbar.“ Eine ausreichende Qualifikation für den Beruf müsse gegeben sein.

Die Probleme in der Pflege sieht auch Psychologin Julia Scharnhorst. Sie hat sich unter anderem auf Gesundheitspsychologie spezialisiert, berät zum Thema Gesundheitsförderung und gibt Stressbewältigungsseminare für Pflegekräfte. Dabei erlebe sie, dass viele Pfleger in Gewissenskonflikte geraten, da sie häufig gerade das Notwendigste, wenn überhaupt, leisten können. „Mal drüber nachzudenken, wie gehen wir eigentlich mit Kranken um, wie gehen wir mit Sterbenden um, welche Art von Pflege wollen wir denen angedeihen lassen, da kommen wir im Moment gar nicht zu“, so Scharnhorst. Das habe auch Folgen für die Patienten: „Leute, die wenig soziale Kontakte haben, wenig Ansprache haben, werden eher körperlich und auch psychisch krank, und gerade bei älteren Menschen kann das dazu führen, dass sie geistig noch schneller abbauen.“ Wenn dann noch sprachliche Barrieren dazukommen, könne das die Angst und das Gefühl der Vereinsamung bei den Patienten weiter verstärken.

Individuelle Bedürfnisse

„Man muss ganz genau schauen, dass der kommunikative Aspekt stimmt“, sagt auch Michael Graber-Dünow, Leiter des Justina-von-Cronstätten-Stifts. Das beziehe sich aber nicht nur auf ausländische Pflegekräfte, sondern ebenso auf regionale Dialekte. Auf individuelle Bedürfnisse könne man im Pflegealltag durchaus Rücksicht nehmen, aber immer sei es nicht möglich.

Seiner Meinung nach müsse man an verschiedenen Punkten ansetzen, um Veränderungen in der Pflege herbeiführen zu können: Mehr Menschen für die Ausbildung begeistern, die Bezahlung verbessern und den Pflegeschlüssel erhöhen, um die vorhandenen Kräfte nicht zu „verheizen“. Zudem sei die Pflege sehr stark bürokratisiert, einen Großteil der Zeit verbringen die Angestellten mit Dokumentationsaufgaben.

Die Probleme sind zwar bekannt, aktuell fehle laut Graber-Dünow jedoch eine umfassende Lösung: „Alles, was passiert, ist ein hilfloses Herumdoktern.“ Stielow vom VdK sieht das ähnlich: „Es muss sich was ändern, sonst kriegen wir ein ganz großes gesellschaftliches Problem.“ Er sieht auch die Politik in der Verantwortung, die „Rahmenbedingungen so anzupassen, dass Pflege keine Frage des Geldbeutels ist“. Graber-Dünow formuliert es noch etwas drastischer: „Dieses System wird vor die Wand fahren.“