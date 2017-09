Deutsch-Türkische Beziehungen: Imagekampagne: Charmeoffensive trotz Erdogan

In den letzten Monaten haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei erneut verschlechtert. In der Öffentlichkeit stehen nur Erdogans verbale Ausfälle und Drohungen gegen Deutschland. Doch hinter den Kulissen versucht die Türkei wieder einen guten Stand in Deutschland zu erlangen. Ist dies zum Scheitern verurteilt?

Die Sache mutet befremdlich an: Während sich die Türkei immer weiter isoliert und das deutsch-türkische Verhältnis auf einem Tiefpunkt ist, versucht das Land am Bosporus, sein Image im Ausland zu verbessern. „Turkey – Discover the Potential“, übersetzt „Türkei – Entdecke das Potenzial“, lautet eine Anzeigenkampagne, die seit ein paar Monaten in Deutschland und anderen europäischen Ländern zu sehen ist.

Reklamefeldzug

In Deutschland begann die große Kampagne im März mit Werbung im Fernsehen, in Anzeigen oder ganzen Beilagen. Auftraggeber des Reklamefeldzugs sind das türkische Wirtschaftsministerium sowie der Exportverband TIM und der Kammerverband TOBB. Für die Werbeaktion haben sie mit Managern von internationalen Firmen gesprochen, die für das Potenzial der Türkei und die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Land werben.

Neben Nestlé, Vodafone und Samsung beteiligen sich dreizehn weitere internationale Konzerne an der Imagekampagne. Deutsche Firmen sind nicht dabei. Allerdings wird mit dem Fußballer Lukas Podolski geworben, der von 2015 bis März 2017 für die türkische Mannschaft Galatasaray Istanbul spielte.

Neben Nestlé, Vodafone und Samsung beteiligen sich dreizehn weitere internationale Konzerne an der Imagekampagne. Deutsche Firmen sind nicht dabei. Allerdings wird mit dem Fußballer Lukas Podolski geworben, der von 2015 bis März 2017 für die türkische Mannschaft Galatasaray Istanbul spielte.

Auch Ex-Galatasaray-Spieler Lukas Podolski warb auf Youtube.

In dem Imagefilm sagt er: „Hier habe ich meine eigene Happiness-Story geschrieben.“ Er wird gemeinsam mit dem niederländischen Fußballer Wesley Sneijder gezeigt, der ebenfalls bei dem Istanbuler Fußballverein spielte. Die Spots mit einer Länge von einer halben bis einer Minute sendeten die Sender N24 und NTV. Nach anhaltender Kritik und der Änderung der deutschen Türkeipolitik haben die Sender die Spots Ende Juli eingestellt.

Der Jurist und Türkei-Experte Christian Rumpf sagt zur Kampagne: „Die türkische Regierung merkt natürlich, dass die Situation sich unglücklich auf die Wirtschaft auswirkt. Das Handelsbilanzdefizit hat sich stark erhöht. Die Charmeoffensive richtet sich aber nicht nur an die deutschen Unternehmen, sondern an alle potenziellen Investoren weltweit.

Bild-Zoom Foto: Depo Photos (Depo Photos via ZUMA Wire) Verhaftungen wie hier in Kayseri prägen das negative Bild der Türkei im Ausland – und das schadet auch den wirtschaftlichen Beziehungen.

Dem Vernehmen nach nehmen zwar deutsche Investitionen ab, andere nehmen aber zu. Wir dürfen die wirtschaftlichen Entscheidungen von Unternehmen nicht all zu sehr mit anderen Bereichen der Politik verknüpfen.“

Wie ist es dazu gekommen? Das Verhältnis der Länder war nie leicht, sie haben aber immer einen Weg gefunden, um arbeitsfähig zu sein, wie das Flüchtlingsabkommen von 2015 zeigt. Doch über die Jahre sind die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland immer weiter abgekühlt. Der Bruch kam mit der Armenien-Resolution und dem Prozess um die „Schmähkritik“ des Satirikers Jan Böhmermann. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries äußerte sich kürzlich zum Thema Türkei wie folgt: „Rechtsstaatlichkeit ist der Treibstoff für reibungslos laufende Wirtschaftsbeziehungen.

Chronik: Wie sich das Verhältnis verschlechterte Mai 2013: Tausende demonstrieren in Istanbul gegen den undemokratischen Regierungsstil Erdogans. März 2016: Jan Böhmermanns „Schmähkritik" sorgt für internationales Aufsehen.

Die türkische Regierung verstößt dagegen in eklatanter Weise. Es ist für die Wirtschaft nicht gut, wenn individuelle Bürgerrechte missachtet werden. Deshalb stellen wir verschiedene außen- und wirtschaftspolitische Bereiche wie wirtschaftliche Garantien auf den Prüfstand.“

Aggressive Haltung

Wie belastet das Verhältnis ist, zeigte sich auch, als der türkischen Präsident Erdogan seine Landsleute in Deutschland dazu aufrief, bei den kommenden Bundestagswahlen nicht für CDU, SPD und Grüne zu stimmen. Wörtlich sagte Erdogan: „Ich rufe türkische Wähler auf, nicht für jene Parteien zu stimmen, die eine solch respektlose, aggressive Haltung gegen die Türkei vertreten.“ Das zielte klar auf die genannten Parteien ab. Türkei-Experte Rumpf äußert sich wie folgt: „Ich gehe davon aus, dass die Aufforderung bei den meisten hier lebenden Türken mit deutschem Pass auf wenig Verständnis stößt. Sie werden, ob sie nun zur Wahl gehen oder nicht, hier in Deutschland mit der jeweilig gewählten Regierung leben müssen. Und auf deren Zusammensetzung hat der Aufruf von Herrn Erdogan sicher keinen Einfluss.“

Es ist also ein Ringen um Macht und der Versuch, wieder gute Verhältnissen zwischen Ankara und Berlin herzustellen. Doch wenn der türkische Präsident und seine Minister weiterhin so hart mit Deutschland ins Gericht gehen, wird wohl keine der Charmeoffensiven der Türkei aufgehen.