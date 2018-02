Freilassung von Deniz Yücel: In Flörsheim erklingt ein spontanes Freudenständchen

„So etwas erlebt man auch als Bürgermeister nicht alle Tage“, räumt Verwaltungschef Michael Antenbrink (SPD) gestern Mittag ein. Die Freilassung des seit einem Jahr in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel hat den Flörsheimer Bürgermeister förmlich überrollt. Seit bekannt ist, dass Yücel das Gefängnis verlassen darf, steht das Telefon im Rathaus nicht mehr still. Deniz Yücel ist in der Stadt am Main aufgewachsen, seine Eltern und Schwestern leben dort noch.

Antenbrink hatte erst am Mittwochabend die jüngste Mahnwache vor der Stadthalle eröffnet. Dabei versprach er, dass die Versammlungen zugunsten Yücels weitergehen, solange dieser im Gefängnis sitzt. Dies wird nun nicht mehr notwendig sein. Mit einem Autokorso feierten die Flörsheimer gestern Abend das Ende von Deniz Yücels einjähriger Untersuchungshaft.

Am Mittag spricht sich die Botschaft erst langsam in der Innenstadt herum. „Das hätte ich nicht gedacht“, staunt eine Flörsheimerin auf dem Rathausplatz, die durch die Nachfrage der Presse von der Entwicklung erfährt. Dass Deniz Yücel wieder auf freiem Fuß ist, finde sie „richtig klasse“. „Der hat ja gar nichts gemacht“, erklärt die Passantin. Sie hätte sich in der Vergangenheit mehr Engagement der Bundesregierung gewünscht.

Kommentar Deniz Yücel: Freilassung mit Wermutstropfen Ein Wermutstropfen trübt bekanntlich einen schönen Augenblick, gibt ihm einen bitteren Beigeschmack. Die Redewendung fußt auf dem Wermutkraut, das über eine hohe Konzentration an Bitterstoffen verfügt. clearing

Eine Ecke weiter wartet Halis Yildirim auf den Beginn des Gebetes beim Türkisch-Islamischen Verein. Der türkischstämmige Flörsheimer hat Verständnis dafür, dass Erdogans System Menschen verhaften lasse, welche die PKK verherrlichen. Die lange Haftzeit Yücels führt er auf die derzeitige Überforderung der türkischen Justiz zurück. Die Freilassung des Journalisten zeige, dass die Dämonisierung des türkischen Staates in der deutschen Berichterstattung falsch sei.

Andere Flörsheimer treffen sich kurzfristig vor der Stadthalle, um die Freilassung Deniz Yücels zu feiern. Ein Chor des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums reagiert sogar mit einem spontanen Ständchen für den Journalisten. „Heute ist ja ein großer Tag“, meint Schulleiter Klaus Hartwich.

Der Flörsheimer Integrationsbeauftragte Hüseyin Kocak begrüßt das Ende von Yücels Haft. Er betont allerdings, dass er darin kein generelles Umdenken der türkischen Regierung sehe. „Andere, die nicht eine solche Öffentlichkeit hatten, sitzen noch in Haft.“ Renate Mohr, Fraktionsvorsitzende der Galf, spricht von einer „Riesenerleichterung“, fordert aber auch ein fortgesetztes Bemühen der Bundesregierung für weitere Inhaftierte in der Türkei.