In Frankreich streiken Lehrer und Fluglotsen gegen Regierungspolitik

Während Präsident Emmanuel Macron Frankfurt besucht, gibt es in seiner Heimat Proteste gegen seine Regierungspolitik. So haben Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Flugverkehr beeinträchtigt. Die Gewerkschaft CGT sprach gestern von 400 000 Teilnehmern an Demonstrationen im ganzen Land – es hätten aber noch deutlich mehr Menschen gestreikt, ohne auf die Straße zu gehen, sagte eine Sprecherin.

Eine nationale Schätzung der Behörden zur Zahl der Teilnehmer wurde zunächst nicht bekannt. Für Paris sprach die CGT aber von 45 000 Demonstranten, während die Polizei 26 000 Teilnehmer meldete.

Wegen streikender Fluglotsen rechnete die Fluggesellschaft Air France mit dem Ausfall von etwa 25 Prozent ihrer Kurz- und Mittelstreckenflüge. Auch Verbindungen deutscher Airlines nach Frankreich wurden gestrichen.

Neben der Flugsicherung waren etwa auch Schulen, Krankenhäuser und Verwaltungen von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Nach Angaben des Bildungsministeriums folgten rund 17,5 Prozent der Lehrer dem Streikaufruf von neun Gewerkschaften. Präsident Emmanuel Macron will in den kommenden Jahren unter anderem 120 000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen. Unmut gibt es auch über die Ankündigung der Regierung, die Gehälter vorerst einzufrieren. Man folge seit Jahren der gleichen Sparlogik, kritisierte der Chef der Gewerkschaft Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, in Lyon. „Im öffentlichen Dienst in Frankreich knarzt es.“ Dort arbeiten in Frankreich rund 5,4 Millionen Menschen.

In den vergangenen Wochen hatte es in Frankreich mehrfach Proteste gegen Reformvorhaben Macrons gegeben, vor allem gegen eine Arbeitsmarktreform.

