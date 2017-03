Armutsbericht vorgelegt: In Hessen wächst das Armutsrisiko

Trotz permanenter wirtschaftlicher Erfolgszahlen wächst das Armutsrisiko in Deutschland. „Deutschland hat mit 15,7 Prozent Armutsquote leider einen neuen Höchststand seit der Wiedervereinigung erreicht“, sagte der Geschäftsführer des Paritätische Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, bei der Vorstellung des neuen Armutsberichts. Somit lagen 2015 in Deutschland rund 13 Millionen Menschen unter der Grenze für Armutsgefährdung.

Betroffenen wird oft Strom abgedreht Kampf gegen die Armut: Entschlossenes Handeln ist gefragt Armut in Deutschland hat viele Gesichter. Betroffene können sich viele Dinge einfach nicht leisten. Manchmal wird es zu Hause einfach dunkel oder der Kühlschrank bleibt leer. clearing

Als armutsgefährdet gelten Personen in Haushalten, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte beträgt. 2015 lag die so errechnete Armutsgefährdungsschwelle für einen Singlehaushalt bei 942 Euro und für einen Paarhaushalt mit zwei kleinen Kindern bei 1978 Euro.

Auch in Hessen wachse die Armut stetig weiter, so die Landesorganisation Hessen des Wohlfahrtsverbandes. Binnen eines Jahres sei diese um mehr als einen halben Prozentpunkt gestiegen. Demnach lag die Armutsgefährdungsquote in Hessen im Jahre 2015 bei 14,4 Prozent der Gesamtbevölkerung. 2014 seien es noch 13,8 Prozent gewesen, 2010 erst 12,1 Prozent.

In der Rhein-Main-Region lag das Risiko, arm zu werden, bei 13,1 Prozent, wie der Wohlfahrtsverband errechnete. Das ist die Zahl, die für das Jahr 2015 erhoben wurde. 2010 waren es noch 10,5 Prozent der Bevölkerung in der Rhein-Main-Region, die als armutsgefährdet galten. „Alarmierend ist, dass die Armut gerade in den hessischen Regionen besonders stark gestiegen ist, in denen sie ohnehin schon sehr hoch war“, sagt Günter Woltering, Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen. Mittel- und Nordhessen würden immer mehr abgehängt. In diesen beiden Regionen sei die Armut jeweils um genau einen Prozentpunkt gestiegen.

Wohlhabende Südhessen

In Mittelhessen liege sie nun bei 17,1 Prozent, in Nordhessen bei 17,3 Prozent und damit deutlich höher als der Bundesdurchschnitt von 15,7 Prozent. Zwar bleibe Hessen im Ranking der Bundesländer unverändert auf Platz 3. Aber dies sei maßgeblich der vergleichsweise niedrigen Armutsgefährdung im Rhein-Main-Gebiet (13,1 Prozent) und in Südhessen (12,7 Prozent) zu verdanken. Allerdings sei auch in diesen prosperierenden Regionen die Armut gewachsen und liege über dem Niveau der beiden Länder mit der geringsten Armutsgefährdung, nämlich Bayern (11,6 Prozent) und Baden-Württemberg (11,8 Prozent), so der Wohlfahrtsverband. Am höchsten sei die Armutsquote in Berlin (22,4 Prozent) und in Bremen (24,8 Prozent).

Stromsperrungen gelten auch als eine Form von Armut. Alleine in der Stadt Frankfurt wurden im vergangenen Jahr rund 6100 Haushalten von der Stromlieferung von dem Versorger gesperrt. Der Energieversorger Süwag, eine Tochter des RWE-Konzerns, sperrt durchschnittlich jährlich 3500 Haushalten in der Region den Strom.

„Wir nehmen das Thema Armut, und gerade das in Familien, sehr ernst", sagt Markus Büttner, Sprecher des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Daher werde dieses Thema auch ein besonderer Schwerpunkt im Rahmen des Hessischen Landessozialberichts sein. Zusätzlich stehe das Ministerium auch in engem Kontakt mit den „relevanten Gesprächspartnern" wie der Liga der freien Wohlfahrtspflege, wie Büttner betonte.