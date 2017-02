Archäologen der Uni entführt: In Nigeria verschleppt: Bangen um Frankfurter Forscher

Nach der mutmaßlichen Entführung eines Archäologieprofessors der Frankfurter Goethe-Uni und eines Kollegen in Nigeria herrscht an der Hochschule große Bestürzung. Die beiden Forscher sollen an einer Ausgrabungsstätte von bewaffneten Männern abgeführt worden sein. Soll ein Lösegeld erpresst werden?

Die Mitarbeiter des Archäologischen Instituts der Goethe-Universität bangen um ihren Kollegen Professor Peter Breunig und einen seiner Mitarbeiter. Die beiden Forscher sind nach Berichten afrikanischer Medien am Mittwochmorgen in Nigeria entführt worden. Ein Polizeisprecher des Landes bestätigte, dass bewaffnete Männer ins Dorf Jenjela im Bundesstaat Kaduna gekommen seien und die Archäologen verschleppt hätten. Zwei Kolleginnen der beiden hätten sie zurückgelassen. Zwei Dorfbewohner, die den Entführten zu Hilfe eilen wollten, hätten die Bewaffneten erschossen.

Forschung in Zentralnigeria

Von 2009 an wurde in Jenjela eine Forschungsstation zur Nok-Kultur, einem Spezialgebiet Breunigs, aufgebaut. Seitdem war der in Flörsheim geborene Archäologe, der mit seiner Frau und einem erwachsenen Sohn in Köln lebt, immer wieder in dem Dorf in Zentralnigeria. Bei dem zweiten entführten Forscher soll es sich um Johannes Behringer handeln, der 2015 bei Breunig sein Examen machte.

Ein Augenzeuge, der in den afrikanischen Medien zitiert wird, berichtet von dramatischen Szenen: Die Entführer hätten hintereinander die Ausgrabungsstätte betreten, wo Breunig und sein Team gerade mit der Arbeit beginnen wollten. Zwei Entführer hätten Macheten, die anderen schwere Waffen gehabt. Der Zeuge berichtet weiter, dass die Männer den Archäologen befahlen, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen, und in die Luft geschossen hät

Bild-Zoom In Jenjela, dem Ort der Entführung, steht ein Nok-Forschungszentrum.

ten, um den Forschern Angst zu machen. Schließlich hätten sie Breunig und seinem Mitarbeiter befohlen, ihnen zu folgen, hätten eine Straße überquert und seien im Busch verschwunden.

Von offizieller Seite war gestern nichts über den Fall zu erfahren. Das Bundeskriminalamt und die Goethe-Uni verweisen auf das Auswärtige Amt in Berlin. Dort hieß es auf Nachfrage: „Die Bundesregierung äußert sich grundsätzlich nicht zu Entführungsfällen und Geiselnahmen deutscher Staatsangehöriger im Ausland.“ Auch Breunigs Frau bekundete auf telefonische Anfrage, nichts über die Situation sagen zu wollen.

In Nigeria, das als politisch sehr instabil gilt und von organisierter Kriminalität gebeutelt ist, werden immer wieder Menschen entführt, um Lösegeld zu erpressen. Auch die islamistische Terrorgruppe Boko Haram ist in dem Land aktiv.

„Ich bin erschrocken“

An die Mitarbeiter des Archäologischen Instituts erging offenbar die Aufforderung, sich gegenüber Medienvertretern nicht zu äußern. „Wir dürfen nichts sagen“, betonten zwei Männer, wohl Doktoranden. Aus dem Sekretariat hieß es: „Sie werden hier nichts erfahren.“ In der Caféteria des Poelzig-Baus hatten die meisten Studenten am Morgen noch nicht von der Entführung gehört. „Ich bin jetzt wirklich erschrocken“, sagte eine junge Frau, als sie davon erfuhr. Mit Material von afp