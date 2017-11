Denkmal-Idee: In der Mitte Berlins soll ein Gedenkort für Polens Kriegsopfer entstehen

Kein Land hat mehr unter der NS-Diktatur gelitten als Polen. Knapp acht Jahrzehnte nach dem ersten Angriff der Wehrmacht fordert eine Initiative von Politikern und Wissenschaftlern ein Mahnmal in der deutschen Hauptstadt.

Wie kompliziert es werden kann, wenn der Bundestag sich um ein Denkmal kümmert, erweist sich an der sogenannten Einheitswippe: Vor exakt zehn Jahren und einer Woche hat das Parlament den Bau eines Erinnerungsorts an die friedliche Revolution von 1989 beschlossen – bislang ist viel entworfen und betrachtet und ausgezeichnet und geplant und verworfen und gestoppt worden; ins Werk gesetzt aber ist nichts.

Mit politischer Wucht

Ausgerechnet der einstige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und seine Vorgängerin Rita Süssmuth wollen sich davon nicht entmutigen lassen. Gemeinsam mit bislang etwa 70 anderen rufen sie den neuen Bundestag dazu auf, in der Mitte Berlins ein Denkmal für „die polnischen Opfer der deutschen Besatzung 1939–1945“ zu errichten. Als Ort hat die Initiative eine Grünanlage gegenüber der „Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ im Blick, gleich neben der Ruine des einstigen Anhalter Bahnhofs, selbst ein Mahnmal an die Grauen des Zweiten Weltkriegs. Schon die Platzwahl deutet auf die politische wie diplomatische Wucht des Unterfangens: Verschiedenen Gruppen in Polen gilt das Zentrum als Hort von Revanchismus und Nationalismus – ganz entgegen dessen tatsächlicher Absicht und Arbeit. Und prompt warnen, noch ehe der Bundestag den Aufruf überhaupt nur erhalten hat, ihn schon manche davor, dass die aktuell amtierende rechtsnationale PIS-Regierung allein die Idee und erst recht den möglichen Ort des Denkmals als Geste der Unterwerfung missverstehen werde.

Ewige Last für das Land

Thierse und Süssmuth und ihre Mitstreiter – das Spektrum reicht vom britischen Historiker und Deutschland-Experten Timothy Garton Ash bis zu Wolfgang Schneiderhan, Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr und Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge – halten ihre Initiative für „überfällig“. Ihren Aufruf beginnen sie mit dem Hinweis darauf, dass die deutsche Besatzungsherrschaft „kaum eine polnische Familie“ nicht betroffen habe; hierzulande aber sei „dieses barbarische Unrecht nur unzureichend bekannt“.

Auf doppelte Gewalt gegen Polen durch die NS-Diktatur verwies bei der Vorstellung des Aufrufs gestern in Berlin Andreas Nachama, Direktor des Dokumentations- und Aufarbeitungszentrums „Topographie des Terrors“. Der Nachbar im Osten sei nicht nur „erstes Experimentierfeld“ gewesen für die von den Nationalsozialisten betriebene „Politik der Auslöschung ganzer Völker“. Polen sei zudem „auch der Ort, der von den Deutschen auserwählt wurde zur industriellen Vernichtung der Juden“. Welche Last das dem Land und den Menschen für alle Zeit auferlegte, sei in Deutschland „wenig oder gar nicht bewusst“.

Dass die Denkmal-Initiative zusammentreffe mit den Nationalisierungs- und Entdemokratisierungstendenzen in Polen ist laut Thierse „ein wirklicher Zufall“. Nicht unrecht ist ihm aber, dass sie sich auch als Protest verstehen lasse, „gegen Versuche, die Erinnerung an die Wehrmacht zu beschönigen“. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hatte im Bundestagswahlkampf „das Recht“ beschworen, „stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“. Eine Debatte und Entscheidung über das Denkmal im Bundestag sieht Thierse auch als „Probe aufs Exempel, ob den gefährlichen Reden eine parlamentarische Tat folgt“.

Und anders als mit der Einheitswippe soll es mit diesem Denkmal schnell gehen. Wenn schon nicht Einweihung, dann wenigstens Grundsteinlegung am 1. September 2019. Dann jährt sich der Überfall auf Polen zum 80. Mal.