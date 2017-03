Linkspartei will Sozialdemokraten zu Bekenntnis zwingen: In der SPD mehren sich Zweifel an Rot-Rot

Natürlich ist Martin Schulz nicht verantwortlich dafür, dass sein Vater gebürtiger Saarländer ist. Und natürlich wäre er – oder mindestens es – dumm gewesen, diese Tatsache zu verschweigen. So wie die Republik tickt und wie Wahlkämpfe nun mal funktionieren, kann regionale Verbundenheit nur helfen. Eigentlich.

Seit Sonntagabend wären sie in der SPD ziemlich froh, wenn Martin Schulz ein bisschen mehr Wahrnehmungsdistanz zwischen sich und dem Saarland gelassen hätte. Dann könnten sie jetzt so tun, als sei die Idee mit dem rot-roten Machtwechsel dort eine rein örtliche gewesen, die folglich auch nur dort zu verantworten wäre. Aber ganz so ist es nicht gewesen. Und so geht alles, was nun über diese Idee gesagt wird – und das ist ziemlich viel an diesem Montag in Berlin – mindestens auch an die Adresse von Schulz. Und vielleicht sogar mit ihm nach Hause.

Tatsache ist, dass die Idee nicht funktioniert hat. Die Saarländer haben sich klar für die Fortsetzung von Schwarz-Rot entschieden. Und wenn am Montag die Linken-Parteichefin Katja Kipping sagt, dass ja aber nur ein einziges kleines Prozent gefehlt habe für „eine andere Welt“: dann ist das einerseits eine Gemeinheit gegen die Grünen, die ja genau dieses eine Prozent zum Verbleib im Landtag nicht geschafft haben. Und andererseits ist es eine Verklärung der Tatsachen. Denn das Ergebnis vom Sonntag ist auch die Antwort auf die von den Umfragen immer stärker insinuierte Möglichkeit des doppelroten Zweier- oder Dreierbunds.

Genauso beschönigend allerdings ist die Behauptung, „es gibt keine linken Mehrheiten in diesem Land“. Urheber ist Jens Spahn, CDU-Präsidiumsmitglied, klar rechts von seiner Parteichefin Angela Merkel positioniert – gleichzeitig aber, unter anderem, wegen einer liberalen Adoptionsregelung für homosexuelle Paare mit ihr im Streit. Unter SPD-Oberen hält man Spahn vor, linke Positionen durchaus zu schätzen, wenn sie ihm persönlich nützten.

Nicht nur an dieser Kleinigkeit erweist sich, dass „links“ und folglich auch „linke Mehrheit“ ein relativer Begriff ist. Erst recht unter Betrachtung von 16 Bundesländern, aber auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Und unter exakter Beschau der Parteien, denen da entscheidende Rollen zugetraut werden. Einigermaßen klar ist, dass die Unionsschwestern und die AfD grob nach rechts sortiert werden dürfen, SPD und Linke nach links. Aber was ist mit den Grünen? Was mit der FDP? Letztere verhält sich in der Frage der Orientierung so unauffällig, dass es schon wieder auffällig ist. Und die Grünen, die sich ein schwarz-grün-affines Spitzenduo gewählt haben, dessen einer Teil nun aber behauptet, Rot-Grün wäre selbstverständlich sein Ideal-Modell? Ganz sicher trägt die Indifferenz zum Abschmieren der Grünen in den Umfragen bei. Was aber, umgekehrt, auch heißen könnte, der grüne Wähler versteht sich links – und fremdelt mit seiner nach rechts flirtenden Partei.

In all diesem Ungefähren überkommt die SPD am Sonntagabend das große Bedauern, dass Schulz im Saarland von seiner ursprünglichen Strategie abgewichen ist. „Wir wollen, in welcher Konstellation auch immer, den Bundeskanzler stellen“ hatte er gesagt bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als Kanzlerkandidat. Und dass er das SPD-Programm ins Zentrum von Koalitionsverhandlungen stellen werde – und wer auch immer „muss sich orientieren an unseren Inhalten“.

Im Saarland-Wahlkampf ist aber ein anderer Eindruck entstanden, zum Mindesten. Kann sein, Schulz wähnte dort das exakt richtige Experimentierfeld – und wählte genau das falsche. Denn: Die Saarländer kennen Oskar Lafontaine besser als irgendwer in der Republik. Dessen Lebensziel aber ist – seit er die SPD im Zorn Richtung WASG verließ – die Wiedervereinigung der Linken zu seinen Bedingungen. „Als die SPD anfing mit Rot-Rot zu flirten“, sagt am Montag die Siegerin Annegret Kramp-Karrenbauer, „fing die Stimmung an zu kippen.“ Ob Angst oder Trotz oder bloß keine Lust auf Veränderung: Die Saarländer wollten sich für den Probelauf nicht hergeben.

Den Schaden hat die SPD. Und Schulz vorneweg. Weil er seit einer Woche ihr Vorsitzender ist. Weil alles für ihn lief bislang, von den Umfrageprozenten bis zum Hunderter beim Parteitag. Weil Volker Bouffier, der Hessen-Ministerpräsident und CDU-Vize, nun spotten kann, dies sei „die Menschwerdung von Schulz“. Und weil der CDU-Generalsekretär Peter Tauber widerspruchsfrei sticheln darf: „Die SPD hat die Saarlandwahl selber hochgejazzt – jetzt wird wieder kleingeredet.“ Die Linken fordern in allen Tonlagen ein offenes Bekenntnis von Schulz zu Rot-Rot. Wissend, dass er das Gegenteil tun wird. Schon am Sonntagabend sind die Sozialdemokraten auf Abstand gegangen, Montag dann ist Schulz zurück bei seiner Äquidistanz zu allen Konkurrenten.

„Stimmungen sind noch keine Stimmen.“ Sagt ausnahmsweise kein Konkurrent, sondern Ralf Stegner, der SPD-Vize. Nichts Neues. Haben sie schon lange gewusst. Eigentlich.