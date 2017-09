Indien und USA kommen mit weniger aus

Im internationalen Vergleich ist der Deutsche Bundestag unverhältnismäßig groß. Im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten vertreten 435 Abgeordnete insgesamt 323 Millionen Einwohner. In Indien kommen höchstens 552 Abgeordnete auf eine Bevölkerung von 1,3 Milliarden. Dort repräsentiert ein Abgeordneter durchschnittlich 2,4 Millionen Einwohner.

Hätte der nächste Bundestag tatsächlich 700 Mitglieder, kämen in Deutschland nur 117 000 Einwohner auf jeden Abgeordneten. Ein indischer Abgeordneter vertritt also 20 mal so viele Einwohner, wie ein deutscher. Ähnlich aufgebläht wie der Deutsche Bundestag sind vor allem andere Europäische Parlamente. In der italienischen Verfassung sind für das Abgeordnetenhaus 630 Sitze vorgesehen. Das britische House of Commons hat sogar 650 Sitze. Beide Länder haben zwar über 60 Millionen Einwohner, liegen damit jedoch deutlich unter der Bevölkerungszahl Deutschlands. Frankreichs Nationalversammlung leistet sich 577 Abgeordnete. rou