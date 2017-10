Innenressort: Keine belegbaren Zahlen zu Familiennachzug

"Islamischer Staat" Limburger als IS-Kämpfer in Haft

Limburg. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 25 Jahre alten Mann aus Limburg wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Er soll sich dem IS angeschlossen haben und befindet sich derzeit in einem kurdischen Gefängnis in Syrien. mehr