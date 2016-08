Stimmen zu Angela Merkels Satz: Integration: Ein langer Weg mit vielen Hindernissen

Was die vielen Flüchtlinge anbelangt, die immer noch Monat für Monat nach Deutschland kommen, sagt der katholische Stadtdekan in Frankfurt, Johannes zu Eltz : „Kein Mensch wünscht sich eineinhalb Millionen Flüchtlinge vor der Tür, und kein Volk ,schafft’ das einfach so. Aber in Deutschland gibt es 50 Millionen Christen und noch viele andere gute Leute. Und mit Gott werden wir Großes vollbringen!“

Zu Eltz würdigt außerdem den „unbezahlbaren Einsatz von Millionen von wunderbaren Menschen, die unter Druck weit über sich hinaus wachsen, und mit langem Atem und Geduld für Jahrzehnte schaffen wir das tatsächlich.“

Jürgen Richter , Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Frankfurt, ist ebenfalls guten Mutes. „Eine demokratische und weltoffene Gesellschaft, die in gesicherten ökonomischen Verhältnissen lebt, muss und kann sich auch nach einem Jahr zum ,Wir schaffen das!’ der Kanzlerin bekennen“, sagt er.

Aber es gibt auch Kritik. Peter Münch , Sprecher der AfD Hessen, sieht es so: „Durch die einsame Entscheidung von Angela Merkel ist die äußere und die innere Sicherheit Deutschlands gefährdet. Vor allem aber frage ich mich, warum das soziale Engagement, das wir zu Anfang sahen, und das zum Teil noch vorhanden ist, nicht für die sozial Schwachen in Deutschland vorhanden war und ist.“ Merkel sei auf einem Irrweg, der Freiheit und Demokratie gefährde. „Er muss beendet werden.“

Hans-Willi Schmidt engagiert sich in der Flüchtlingshilfe Kronberg und kümmert sich intensiv um Migranten. Er findet: „Ich bin nach wie vor sicher, dass wir es schaffen können. Aber es wird länger dauern als wir gedacht haben.“ Ein Grund dafür sei die „völlig fremde Kultur“ der Menschen. „Wir brauchen einen langen Atem.“

Heribert Bruchhagen , ehemaliger Vorstandschef von Eintracht Frankfurt, erklärt: „Ich bin ein Bewunderer von Frau Merkel. Diese ethische Grundhaltung schätze ich sehr.“ Bruchhagen fügt hinzu: „Ich kann zwar die gesamte Flüchtlings-Bewegung und ihre Langzeit-Folgen nicht einschätzen. Aber aus meiner Sicht gab es dazu keine Alternative. Ich denke, dass man diese Aussage erst in 30 bis 40 Jahren richtig bewerten kann.“

Konstantin Kuhle , Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen, plädiert dafür, den Mindestlohn für Flüchtlinge auszusetzen. „Der Mindestlohn ist ein großes Integrations-Hemmnis. Viele Unternehmer können es sich nicht leisten, einem Flüchtling den Mindestlohn zu bezahlen, weil sie viel Arbeit in den Mitarbeiter investieren müssen“, sagt Kuhle. Wenn der Lohn zum Leben nicht reiche, müsse der Staat einspringen.

Clemens Fuest , Chef des Münchner Ifo-Instituts, sagt: „Die zu Beginn der Flüchtlingswelle verbreitete These, Deutschland würde durch die Zuwanderungswelle wirtschaftlich entlastet, war sicherlich illusorisch. Angela Merkel hat allerdings immer von einer Herausforderung gesprochen“. Was gut geklappt habe, sei der humanitäre Teil: Aufnahme, Unterbringung, Versorgung. „Das ist vor allem eine Leistung der Kommunen und der vielen freiwilligen Helfer gewesen“, sagt Fuest. Was noch ausstehe, ist die gewaltige Aufgabe der Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt.

