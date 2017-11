Dunkelziffer: Internet erleichtert Missbrauch

Wer einen sexuellen Missbrauch zur Anzeige bringen will, steht vor hohen Hürden. Die Opfer sind nämlich in der Beweispflicht.

Wenn es um Kindesmissbrauch geht, sind Fremdtäter die Ausnahme, sagt Johannes-Wilhelm Rörig. Der Jurist ist Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung. Mehr als 12 000 Fälle von Kindesmissbrauch wurden 2016 zur Anzeige gebracht, so Rörig. In Hessen sind es rund 800 Fälle, die in diesem Zeitraum von der Polizei verfolgt wurden. Die Aufklärungsquote bei diesen Verbrechen ist aber hoch. Wie Christoph Schulte, Sprecher des hessischen Landeskriminalamtes, sagte, klärt die Polizei rund 90 Prozent dieser Taten auf.

„Das ist nur das Hellfeld. Das Dunkelfeld ist um ein Vielfaches höher“, so Rörig. Er zieht daraus den Schluss, dass Missbrauch heute zum Grundrisiko einer Kindheit in Deutschland gehöre. Es könne davon ausgegangen werden, dass in jeder Klasse ein bis zwei Kinder betroffen seien. Michaela Wilfer ist Leiterin der Wildwasser-Geschäftsstelle in Rüsselsheim. Die Organisation kümmert sich um Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die von sexueller Gewalt betroffen sind. „Rund 150 Anfragen landen im Jahr bei uns“, sagt sie. Die Personen, die auf ihre Organisation zukommen, seien je zu einem Drittel Eltern, sogenanntes Fachpersonal, wie zum Beispiel Lehrer, und die Betroffenen selbst. Was den von sexueller Gewalt Betroffenen das Leben schwer mache, sei „die Anzeige“ der Straftat. Die Opfer seien in der Beweispflicht. Auch falle es nicht wenigen schwer, vor Gericht detailliert Auskunft über den Ablauf der Gewalttat zu geben.

Der Vater und die Tante

Die Täter selbst, so Rörig, stammten überwiegend aus dem familiären oder vertrauten sozialen Umfeld der Kinder. Das könne dann zum Beispiel der Vater genauso sein wie der Bruder oder die Tante. Es sind vor allem Mädchen, die im familiären vertrauten Umfeld missbraucht würden. Jungen seien eher in einem „institutionellen Umfeld“, zum Beispiel in der Schule oder in einem Sportverein, betroffen. Bei den Tätern und Täterinnen handele es sich vor allem um Menschen, die bestehende Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse mittels sexueller Gewalt ausnutzen. Vielfach sei es aber das besondere Vertrauens- und Näheverhältnis, das ausgenutzt wird. Mit dem Einzug des Internets hätten sich auch die Strategien der Täter geändert. Mittlerweile machten sich immer mehr über das Internet an die Kinder heran. Hier knüpften sie unter falschen Identitäten Kontakte mit ihnen.

Hier lenkten die Täter nach dem „Kennenlernen“ das „Gespräch“ nicht selten auf sexuelle Inhalte. „Kinder werden dann ungewollt Opfer von Cybergrooming oder Sexting oder auch ungewollt mit pornografischen Abbildungen konfrontiert“, so Rörig weiter.

Beim sogenannten Cybergrooming bahnen Erwachsene über das Internet Kontakt zu Kindern an, um sie in sexueller Weise zu belästigen, erklärt LKA-Sprecher Schulte. Sie geben sich dabei beispielsweise in Chatforen, über die auch Kinder und Jugendliche kommunizieren, als Gleichaltrige aus. Nach dem ersten Kontakt versuchten Täter, Kinder zu persönlichen Treffen zu überreden, um im schlimmsten Fall einen sexuellen Missbrauch begehen zu können, so Schulte weiter.

Pornoseiten frei zugänglich

Aber das Internet kann auch ohne Zutun „von außen“ gefährlich für Kinder sein. So könne schon beispielsweise ein Achtjähriger „zufällig“ auf Pornoseiten im Internet gelangen. Und mit Pornografie im Netz seien heute schon bereits viele Zwölfjährige in Berührung gekommen, verweist Rörig auf einschlägige Statistiken. Schaut man in die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik, bleibt festzustellen, dass kinder- und jugendpornografische Straftaten mittlerweile einen Spitzenplatz einnehmen. Von den 12 000 Missbrauchsfällen bei Kindern entfallen deutschlandweit mehr als 5 600 auf kinderpornografische Straftaten.

Um Kinder vor Missbrauch zu schützen, empfiehlt Rörig den Eltern, immer mit dem Nachwuchs im Gespräch zu bleiben: „Wenn sich Kinder plötzlich zurückziehen, nichts mehr mit Freunden unternehmen wollen und Hobbys aufgeben, dann sollten bei den Eltern die Alarmglocken klingeln.“

Wenn Eltern ihren Kindern einen sicheren Zugang zum Internet ermöglichen wollen, bieten sich sogenannte „Jugendschutzprogramme“ an. Die Kommission für Jugendmedienschutz empfiehlt als Software „JusProg“(jugendschutzprogramm.de). Solche Programme sortieren ungeeignete Internetseiten auf Basis technischer Filter aus oder lassen nur geprüfte Internetseiten durch. Eltern sollten die Einstellungen aber selbst regelmäßig überprüfen und diese dem Alter des Kindes anpassen. Die Programme gibt es für den PC aber auch als App für das Smartphone.