Wahlforschung: Interview mit Elisabeth Wehling: „Menschen wählen ideologisch“

Am Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt in einer Zeit, in der in Deutschland, Europa und der Welt wichtige Entscheidungen anstehen. Doch fast alle klagen über einen langweiligen und inhaltslosen Wahlkampf, der höchstens ein paar persönliche Angriffe bietet. Aber was will die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler? Wonach vergeben sie ihre Stimme?

ELISABETH WEHLING: Die Menschen entscheiden sich für Parteien und Politiker aufgrund ihrer Werte und Moralvorstellungen. Sie wählen ideologisch und damit oft gegen ihre eigenen finanziellen Interessen. Das wissen wir aus der Forschung. Die Wähler fragen: Was macht einen Menschen, eine Gesellschaft aus meiner eigenen Sicht heraus gut?

Was heißt das?

WEHLING: Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich finde es völlig falsch, dass meine Nachbarn ihren 30-jährigen Sohn immer noch bei sich wohnen haben, zu viel Empathie tut keinem gut, wichtig sind Disziplin und Eigenleistung. Und wenn dann Politiker wie Angela Merkel oder Christian Lindner, die für dieses eher konservative Alltagsdenken stehen, ihre Steuerpolitik erklären würden, indem sie an diese Werte anknüpften – dann könnten sie die Menschen abholen. Alltägliche Wertevorstellungen entscheiden in der Politik, nicht materielles Eigeninteresse. Deshalb gibt es auch so viele reiche Menschen, die ganz links wählen, obwohl sie damit Geld verlieren – weil sie die Werte von Empathie und Verantwortung für die Gesellschaft teilen. Und es gibt arme Menschen, die wählen konservativ, obwohl es für sie weniger Geld bedeutet. Wie die arme Bevölkerung in den USA, die Trump gewählt hat, obwohl er ihnen die Krankenversicherung wegnehmen wollte.

Das heißt, inhaltliche Wahlprogramme sind überflüssig? Eine Partei muss nur ihre Ideologie und moralischen Maßstäbe deutlich machen?

WEHLING: Nein. Eine Partei muss schon sagen, was sie aufgrund ihrer Moralvorstellung inhaltlich tun will. Aber es reicht nicht, nur zu sagen, ich will zum Beispiel weniger Steuern, besseren Umweltschutz und freie Kitas. Damit kriegen Sie keinem erklärt, was ihre Vision für die Gesellschaft ist. Die Menschen bewegt nicht das einzelne Was, sondern das große Wieso.

In Hessen haben CDU und Grüne kurz vor der Wahl angekündigt, einen großen Teil der Kitagebühren abzuschaffen. Das hatte die SPD schon lange gefordert. Sie, Frau Wehling, haben mal gesagt, die CDU habe ein eher konservatives Weltbild, die SPD-Wähler setzten mehr auf Empathie und progressives Denken. Was heißt das dann für die Kita-Gebühren?

WEHLING: Das heißt, es gibt offensichtlich keinen ideologischen Kampf darum. Und dann sollte man es auch nicht zum Wahlkampfthema machen.

Promovierte Linguistin in Berkeley Elisabeth Wehling, geboren 1981 in Hamburg, ist Kognitionswissenschaftlerin an der University of California, Berkeley. Sie forscht unter anderem zu Ideologie, Verbreitung konservativer und progressiver clearing

Gibt es denn echte Wahlkampfthemen? Wie stellt sich das für Sie, eine deutsche Wissenschaftlerin im fernen Kalifornien, dar?

WEHLING: Natürlich, riesige Themen sind Steuern, Umwelt und Klima, Integration, Migration, Aufnahme von Geflüchteten. Aber Angela Merkel und Martin Schulz streiten darüber weniger, als man vermutet hatte. Das liegt auch daran, dass Merkel so flexibel ist, zum Beispiel bei der Ehe für alle. Man kann sagen, das ist strategisch von ihr. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass sie vielleicht einfach nur ehrlich sagt: Ich möchte das machen, was die Mehrheit will.

Sie beschäftigen sich mit der Sprache und haben das „Framing“ ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gebracht. Was bedeutet dieser sprachliche Rahmen für die politische Auseinandersetzung?

Kommentar zum Wahlkampf: Die Jungen kommen zu kurz Der Wahlkampf ist nicht langweilig. Auch die Behauptung, dass die Parteien im Bundestag sich programmatisch kaum unterscheiden ist falsch. clearing

WEHLING: Framing läuft ständig in unserem Gehirn ab, es sind die neuronalen Strukturen, die unser Denken organisieren. Der Ausdruck „ein Glas Wasser“ aktiviert im Gehirn zum Beispiel trinken und schlucken. Also hat ein Frame, ein Rahmen, erstmal nichts mit Politik zu tun.

Aber Framing wird von den Parteien genutzt?

WEHLING: In der Politik kann Framing sowohl als Manipulation eingesetzt werden als auch als zentrales Instrument für eine ehrliche, streitbare Demokratie. Aber das wird nicht immer gemacht.

Wie meinen Sie das?

WEHLING: Wenn die Grünen, die mehr Umweltschutz wollen, von Klimawandel sprechen, nutzen sie ein Framing, das ihrem Anliegen nicht gerecht wird, denn „Wandel“ ist eher neutral besetzt. Sie müssten eher von Klimakrise oder Klimaverschlechterung sprechen.

Kann ich denn einen eingeführten Begriff wie Klimawandel einfach so ändern?

WEHLING: Man kann viel mit Sprache machen, und die Menschen merken es nicht immer. Weil es Studien gibt, wonach sich „Wetter“ harmloser anhört als Klima, gab es unter US-Präsident Donald Trump ein Memo, es solle nicht mehr von Klimawandel sondern von Wetterextremen gesprochen werden. Und das setzt sich durch, sogar in Deutschland.

Also ist Framing in der Politik ein Mittel, um Menschen zu manipulieren?

WEHLING: Das muss nicht so sein. Ich kann auch meine Sprache ändern und die Menschen sollen es merken, weil ich es erkläre. Wenn ich zum Beispiel nicht von einem Flüchtlingsstrom spreche, sondern von Flüchtlingsbewegung und von Menschen, die fliehen – weil ich Geflüchtete nicht mit einer unberechenbaren Naturgewalt gleichsetzen will.

Sind Ihnen da Besonderheiten im Wahlkampf aufgefallen?

WEHLING: Interessanterweise spricht Herr Schulz auch immer wieder von Menschen, hat aber im wichtigen TV-Duell „Flüchtlingswelle“ benutzt, als es um den Spätsommer 2015 ging. Frau Merkel hingegen hat ihre Wortwahl verändert, sie betont immer wieder: Flüchtlinge sind Menschen. Katja Kipping von der Linken benutzt häufig „Geflüchtete“ anstelle von Flüchtling. Das Wort Flüchtling ist in der deutschen Sprache männlich, „die Flüchtlingin“ gibt es nicht. Es ist erforscht, dass die Hörer somit alle männlichen Stereotypen wie bedrohlich und aggressiv in „Flüchtling“ hineindenken. Außerdem ist -ling eine Verkleinerungsform und ist zudem ein Suffix, das oft negativ besetzt ist wie in Schönling und Schreiberling.

Sind das nicht Haarspaltereien? Übertreibt da die Wissenschaft mit ihrem Framing nicht?

WEHLING: Es gibt immer wieder den Vorwurf der politischen Korrektheit. Aber politischen Parteien, die sich das gegenseitig vorwerfen, geht es weniger um echten inhaltlichen Streit und mehr um die Abwertung des Anderen - das „Gegnerbashing“ sozusagen.

Und wie passt das alles mit den Wert- und Moralvorstellungen zusammen, von denen Sie ja gesagt haben, dass sie wahlentscheidend sind?

WEHLING: Die Sprachbilder müssen zu den Wertvorstellungen passen, die eine Partei vertritt. Ein gutes Beispiel sind die Steuern: Steuern erhöhen oder senken ist noch neutral, aber Steuerlast, Steuererleichterung, Steuerbürde sind schon Interpretationen. Da passt es nicht, wenn ich von Steuerlast spreche, sie aber dennoch erhöhen will. Das ist eine mixed message, eine gemischte Botschaft, an den Wähler. Oder wenn ich eine kämpferische Sprache benutze und sage, mit einer Steuererhöhung erwische ich auch noch den letzten Reichen. Das ist ein Frame von Konflikt, Wir gegen Ihr, eine Verteufelung der Reichen, eine Neiddebatte. Doch das entspricht nicht der Psyche derjenigen, die etwa SPD und Die Linke erreichen wollen, den eher progressiv und emphatisch denkenden Wähler: Dessen Anliegen ist nicht, einer Gruppe Geld abzunehmen, sondern die finanziellen Grundlagen zu schaffen, um Menschen zu schützen und zu befähigen - unter anderem, in dem besonders wohlhabenden Menschen eine hohe Steuerverantwortung wahrnehmen.

In welchen Bildern sollten SPD und Linke dann eher sprechen?

WEHLING: Von Steuerverantwortung: Steuern sind gelebte Verantwortung für sich und andere, damit wir über den Staat unser aller Zugang zu Bildung, Sicherheit, Straßenbau und Wasserversorgung organisieren können. In skandinavischen Ländern zum Beispiel herrscht die Idee schon stärker vor. Da gibt es richtig einen Steuerstolz.