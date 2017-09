SPD-Generalsekretär: Interview mit Hubertus Heil: „Regieren ist kein Selbstzweck“

Was, Herr Heil, läuft eigentlich schief für Martin Schulz?

HUBERTUS HEIL: Die Umfragen sind nicht gut – aber wir wissen nach wie vor, dass viele Wähler sich auf den letzten Metern entscheiden. Bei der SPD passen Person, Programm und Performance zusammen. Das ist wichtig.

Sie kommen eben vom Haustürwahlkampf. Da hat sich einer Ihrer Gesprächspartner „mehr Mut“ von der SPD gewünscht – und von Martin Schulz, dass er sich vor Angela Merkel hinstellt und sagt: „Is’ gut jetzt!“ Hat der Mann nicht ganz einfach recht?

HEIL: Wir werden bis Sonntag noch mehr zuspitzen. Klar sagen: Wofür stehen wir – wofür stehen die. Da geht es nicht darum, die andere Seite zu beschimpfen, sondern klare Alternativen aufzuzeigen. Was ist mit Lohngerechtigkeit, was mit der Rente, was mit Bildung? Da gibt es klare Unterschiede – und wir machen die deutlich.

Wer mehr Mut einfordert, findet die SPD vielleicht nicht feige, aber mindestens lau.

HEIL: Das war einfach eine Aufforderung, noch deutlicher zu werden. Martin Schulz hat das mit seinen vier unverzichtbaren Forderungen getan. Wir sagen: Deutschland ist ein starkes Land – aber es wird zu wenig in die Zukunft investiert. Deutschland ist auch ein wohlhabendes Land – aber nicht alle haben gerecht am Wohlstand teil. Das trifft den Nerv vieler Menschen. Wenn es um Bildungschancen geht, um Alterssicherung, um Familienpolitik und gerechte Löhne: Dann hat die SPD die Mehrheit auf ihrer Seite.

In den Umfragen merkt man davon nichts. Und die 45 Prozent Unentschlossenen werden kaum geschlossen SPD wählen …

HEIL: … aber wir haben eine hohe Chance, sehr viele davon für uns zu gewinnen. Man hat doch Anfang des Jahres gesehen, wie groß die Sehnsucht nach einer vernünftigen Alternative zu Angela Merkel ist. Die ist ja nicht plötzlich verschwunden. Ich bin kein Illusionskünstler – ich erlebe einfach, dass die Kundgebungen von Martin Schulz brechend voll sind und dass er dort die Leute erreicht. Ich erlebe, zweitens, eine SPD, die sehr geschlossen kämpft. Und die Themen, bei denen wir stark sind, werden bei den Unentschlossenen sehr entscheidend sein.

Martin Schulz wird nicht so ausgepfiffen wie Merkel?

HEIL: Es gibt auch bei uns rechtsradikale Störer, aber nicht in dieser Massivität. In Magdeburg war es heftiger – Martin Schulz hat das ja gut gekontert, als er ihnen zurief: „Wenn Argumentation Glückssache ist, dann habt ihr ’ne Pechsträhne!“ In vielen Städten übertrifft das Interesse alle Erwartungen: 2000 Leute in Bamberg, 3000 in Regensburg, beides im schwarzen Bayern und über 5000 Menschen in Freiburg – die Leute, darunter sehr viele junge, wollen ihn einfach erleben. Und er kommt an, weil er keine verschwurbelte Sprache spricht, sondern sehr klar ist.

Sehr klar und sehr stur sagt Martin Schulz, dass er Kanzler werden will – gerne auch mit Merkel als Vize. Was eigentlich würde das ändern?

HEIL: Es geht darum, dass eine demokratische Wahl eine Auswahl voraussetzt. Wenn das Gefühl von ewiger großer Koalition herrscht, kann das die populistischen Ränder stärken. Frau Merkel hat natürlich auch Verdienste um unser Land – vor allem dann, wenn sie SPD-Minister ihren Job hat machen lassen. Aber uns geht es um mehr. Ein zentraler Unterschied zwischen Angela Merkel und Martin Schulz: Sie verwaltet, er gestaltet. Es geht also ums Anpacken statt ums Aussitzen.

Das mit dem „Gestalten statt Verwalten“ sehen auch die Grünen so, die Linken und die FDP. Alles potenzielle Koalitionspartner für die SPD. Nur gehen Sie Ihnen alle von Bord …

HEIL: … also bitte, das sind erst einmal Wettbewerber. Die müssen versuchen, Wähler, die zwischen ihnen und uns stehen, zu sich zu ziehen. Wir machen, umgekehrt, keinen Koalitionswahlkampf. Wir sagen, was wir wollen – und die anderen Parteien müssen sich auf uns zubewegen, wenn sie nach der Wahl mit uns regieren wollen.

Gesetzt den Fall, es klappt nicht zu zweit oder zu dritt mit der SPD an der Spitze: Verhelfen Sie dann Angela Merkel zum dritten Mal zur Regierungsmehrheit?

HEIL: Spekulationen über Wahlergebnisse und Konstellationen sind nicht besonders professionell. Deswegen lasse ich das.

1998 war es für die SPD einfach, weil nicht nur sie, sondern alle fanden: Kohl muss weg. Warum führt die SPD jetzt keinen klaren Wechsel-Wahlkampf?

HEIL: Weil wir uns nicht abhängig machen von anderen Parteien. Das Spektrum ist ja viel bunter als vor 20 Jahren – auch innerhalb der Parteien. Bei den Grünen gibt es welche, die wollen mit uns – und andere sind verliebt in Schwarz-Grün, wie man beim Fernsehauftritt von Herrn Schäuble und Herrn Özdemir sehen konnte. Bei den Linken wollen die einen regieren und die anderen nicht. Klar ist: Schwarz-Gelb wäre eine Koalition der Egoisten – ob mit oder ohne grünes Stützrad. Wir kämpfen für unsere Überzeugung, unsere roten Linien sind benannt. Wer mit uns regieren will, muss das mitmachen. Ergibt sich daraus keine Konstellation: Regieren ist für uns kein Selbstzweck.

Aber all das erklärt nicht, warum Sie nicht knallhart auf Wechsel setzen?

HEIL: Wir kämpfen für eine bessere Politik. Wer mehr Gerechtigkeit will, muss SPD wählen.

Warum verkauft die SPD ihre Erfolge in der Regierung Merkel so schlecht? Statt „Wir haben gemacht“ heißt es immer „Wir hätten gerne mehr …“.

HEIL: Natürlich reden wir gut über das, was wir vorzuweisen haben. Aber man wird nicht für Erfolge in der Vergangenheit gewählt. Es geht darum, wem die Menschen zutrauen, die Zukunft zu gestalten. Und wir hatten einen konservativen Bremsklotz: bei der Mietpreisbremse, bei der Rückkehrgarantie in Vollzeit … Wer mehr Gerechtigkeit haben will, muss die SPD stärker machen.

Momentan legt eher die AfD zu. Hat Ihre Partei da etwas versäumt?

HEIL: Die AfD ist eine sehr perfide Truppe, die gezielt mit Tabubrüchen arbeitet. Das Besorgniserregende ist, wie sie sich immer weiter radikalisiert. Das sind keine enttäuschten Konservativen; das sind zu großen Teilen harte Rechtsextremisten. Und mit denen muss man sich hart auseinandersetzen. Als Zweites geht es darum, die beiden Volksparteien wieder stärker als Alternativen erkennbar zu machen. Die SPD tut das – die CDU versucht aus taktischen Gründen, die Unterschiede kleinzureden. So wird sie unbewusst zur Helferin derer, die kein Problem lösen, sondern die Gesellschaft spalten.

Hat die SPD das Gefahrenpotenzial der AfD für die Demokratie nicht auch unterschätzt?

HEIL: Wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass Menschen Zukunftsängste plagen oder auch nur Frust. Demokraten aber schüren solche Ängste nicht – sondern suchen Lösungen. Und organisieren einen vernünftigen Wettbewerb. Alle wissen: Die AfD wird nicht regieren. Aber sie kann das Klima im Land vergiften. Das schadet unserem Land.

Was war Ihr schrecklichster Moment in diesem Wahlkampf?

HEIL: Das Schrecklichste ist, wie unser Kandidat in Halle, Karamba Diaby, angegriffen wird. Der hat eine dunkle Hautfarbe – und wird auf rassistische, widerlich hetzende Art attackiert. Gott sei Dank gibt es auch sehr viel Solidarität für ihn.

Und was war Ihr bester?

HEIL: (lacht) Ich hoffe, der kommt noch: am 24. September!