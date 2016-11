Irakische Armee dringt auf Mossuls Stadtgebiet vor

Die irakische Armee ist rund zwei Wochen nach Beginn der Großoffensive auf die IS-Hochburg Mossul nach eigenen Angaben erstmals auf das Stadtgebiet vorgedrungen. Eliteeinheiten erreichten am Dienstag die Stadtgrenze und überquerten sie.

Das sagte der Chef der Anti-Terror-Kräfte, Talib Schaghati, dem Staatssender Al-Iraqiya. „Wir haben nun die eigentliche Befreiung Mossuls begonnen.” Nach UN-Angaben will die IS-Terrormiliz die Offensive aufhalten, indem sie Tausende Zivilisten als menschliche Schutzschilde nutzt.

Irakische Eliteeinheiten nahmen zudem den Ort Gogdschali am östlichen Stadtrand Mossuls und ein TV-Gebäude direkt an der Stadtgrenze ein, wie die Armee mitteilte. Der Vormarsch gehe weiter. Der kurdische TV-Sender Rudaw berichtete von heftigen Kämpfen in Gogdschali.

Trotz des Vormarschs an die Stadtgrenze dürfte die Schlacht um die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak noch Wochen oder sogar Monate dauern. Die Extremisten verteidigen sich gegen die Angreifer mit Selbstmordattentätern und Scharfschützen. Zudem haben sie Tunnelsysteme ausgehoben, in denen sie sich geschützt bewegen können. Den Angreifern drohen blutige Straßenkämpfe.

Schwierig ist die Offensive für die Angreifer auch, weil der IS nach UN-Erkenntnissen Tausende Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht. Allerdings sei es der Luftwaffe der US-geführten Koalition bislang gelungen, den IS am Transport von bis zu 25 000 Menschen in die Nähe von Mossul zu hindern, erklärte eine Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte in Genf. Eine unbestimmte Zahl von Zivilisten sei aber bereits aus dem Ort Hammam al-Alil mit Lastwagen und Kleinbussen näher an die Stadtgrenze gebracht worden.

Bei den UN würden zudem Berichte über Massenmorde an Zivilisten eingehen, mit denen der IS offenbar die Bevölkerung in den von der Terrororganisation gehaltenen Gebieten zum Gehorsam zwingen wolle. So sollen allein am Samstag 40 Zivilisten getötet worden sein, die früher Angehörige der irakischen Armee waren.

Die irakische Armee, kurdische Peschmerga-Kämpfer und Milizen hatten vor rund zwei Wochen die lang erwartete Offensive auf Mossul begonnen. Wird die Großstadt von den Extremisten befreit, wäre der IS im Irak militärisch weitgehend besiegt. Während die Angreifer von Osten her an Mossul heranrücken konnten, sind sie im Norden und vor allem im Süden noch weiter von der Stadtgrenze entfernt.

Die IS-Kämpfer in Mossul haben ihre Bewegungsfreiheit nach Einschätzung des US-Militärs zu einem großen Teil verloren. Sie könnten sich nicht mehr in großen Kolonnen und in großer Zahl zwischen Mossul und der syrischen IS-Hochburg Al-Rakka bewegen, sagte US-Militärsprecher John Dorrian. Wo sie in einer größeren Zahl zusammenkämen, „werden wir sie angreifen und töten”.

Die Türkei verlegte unterdessen Panzer in das Grenzgebiet zum Irak . Eine Kolonne sei auf dem Weg in die Südosttürkei, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. „Die Türkei muss gegen jede Möglichkeit im Voraus Vorbereitungen treffen”, sagte Verteidigungsminister Fikri Isik. In der Region Baschika nordöstlich von Mossul sind seit längerem türkische Soldaten stationiert. Der Irak fordert deren Abzug, Ankara lehnt das ab. Die türkischen Truppen unterstützen lokale Milizen und die kurdischen Peschmerga.

(dpa)