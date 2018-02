Israels Polizei empfiehlt Korruptionsanklage gegen Netanjahu

Führungswechsel Die SPD im Aufbruch

Berlin/Wiesbaden. Die Zukunft der deutschen Sozialdemokratie entscheidet sich am 22. April in Wiesbaden. An diesem Tag wählt die SPD in der hessischen Landeshauptstadt ihre neue Spitze. Das gab Martin Schulz gestern Abend bei seinem emotionalen Abschied bekannt. Die Wunschkandidatin des ... mehr